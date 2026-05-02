Gabon : plus de 100 vélos pour renforcer la mobilité de la police dans les quartiers

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En marge de l’inauguration des nouvelles infrastructures judiciaires ce samedi 2 mai 2026, le Chef de l’État a tenu à marquer son soutien indéfectible aux garants de l’ordre public. En sa qualité de Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité, le Président Brice Clotaire Oligui Nguema a présidé une cérémonie de remise de matériel stratégique au profit des Forces de Police Nationale.

Cette initiative présidentielle se traduit par une logistique d’envergure, pensée pour répondre aux défis sécuritaires actuels. La dotation comprend notamment 10 000 uniformes et équipements divers, permettant d’assurer une meilleure présentation et protection des agents sur le terrain et 840 barrières de sécurité, outils indispensables pour une gestion optimisée de l’espace public et des flux lors des événements.

La dotation destinée aux Forces de police nationale comprend également 148 vélos, un choix tactique visant à accroître la mobilité des patrouilles et à renforcer la police de proximité au cœur des quartiers.

Vers une modernisation des institutions sécuritaires

L’objectif affiché par les plus hautes autorités est limpide : renforcer significativement les capacités opérationnelles de la police tout en améliorant les conditions de travail quotidiennes des fonctionnaires. Pour le Chef de l’État, il s’agit de transformer l’appareil sécuritaire pour le rendre plus performant et moderne.

À travers ce geste, le gouvernement réaffirme sa volonté de consolider des institutions fortes, capables de garantir la sérénité des populations. Ce renforcement matériel n’est pas qu’une simple mise à jour logistique ; il incarne une vision politique où la sécurité est considérée comme le socle indispensable au bien-être des citoyens gabonais. En dotant les forces de l’ordre de moyens de transport légers et d’équipements de protection, le président de la République mise sur une présence policière plus agile et plus humaine, au service de la Nation.