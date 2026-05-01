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Fête du travail : la DGCCRF célèbre le 1er mai sous le signe de la reconnaissance 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 1 mai 2026 à 23h52min
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Elise Ntsame Obame, Directrice générale de la DGCCRF s'exprimant devant ses agents le 1er mai 2026 © GMT
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À l’instar de toutes les entités du pays, la Direction générale de concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a célébré la fête du travail ce vendredi 1er mai 2026. Réunis autour de leur Directrice générale, Elise Ntsame Obame, les agents ont profité de ce moment de détente et de convivialité, pour dresser un bilan de la dernière année aussi bien en termes d’avancées sociales, qu’en matière d’attentes.

Ces moments de retrouvaille autour d’un repas fraternel faisait suite au défilé qui a eu lieu en matinée sur l’Esplanade du Sénat en présence du président de la République « C’est un jour qui célèbre le travailleur et voir ces sourires sur les visages me fait plaisir et j’en suis honorée », a déclaré Élise Ntsame Obame, Directrice générale de la DGCCRF. Chants, danse, ovations, chacun des employés a exprimé à sa manière sa reconnaissance envers le leadership de la Directrice générale. 

Écouter le travailleur pour une meilleure expérience professionnelle 

C’est sous le thème « Unis pour une représentativité syndicale constructive au service du développement national » que cette célébration du 1er mai a eu lieu au Gabon. Occasion pour la Directrice générale de saluer le nouveau bureau syndical de la DGCCRF et de rappeler l’importance de sa mission dans la consolidation du dialogue social « Les syndicats ont pour rôle de dénoncer et attirer l’attention sur ce qui ne va pas dans l’administration sans entrer dans l’invective. »,a martelé Élise Ntsame Obame. 


Elle a rappelé que « le syndicat a la même représentation administrative que l’opposition a dans l’univers politique ». Autour d’un repas offert par la Direction générale, les employés de la DGCCRF ont été mis à l’honneur. En effet, la Direction générale reconnaît l’engagement sans faille de ses équipes déployées à travers le pays, et qui ne comptent pas leurs heures pour service l’Etat. Une reconnaissance source de motivation pour le personnel. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, portée par Élise Ntsame Obame a renouvelé au cours de cette cérémonie sa détermination à poursuivre les efforts en vue d’offrir aux agents de meilleures conditions de travail.

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