Gabon : à Minvoul, la Centrale d’achat étend son réseau pour freiner la vie chère

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Le Vice-président du gouvernement Hermann Immongault a inauguré, ce 30 avril 2026 à Minvoul, le deuxième magasin agréé du réseau national de la Centrale d’achat. Une étape clé dans la stratégie gouvernementale visant à garantir l’accès aux produits de première nécessité à des prix encadrés.

Le gouvernement gabonais poursuit le déploiement de son dispositif de lutte contre la vie chère. Après Libreville, c’est la commune de Minvoul, dans la province du Woleu-Ntem, qui accueille le deuxième magasin agréé de la Centrale d’achat. Une infrastructure stratégique destinée à rapprocher les produits essentiels des populations, tout en maîtrisant les prix.

La cérémonie d’inauguration, présidée par le Vice-président du gouvernement Hermann Immongault, s’est tenue en présence de plusieurs membres de l’exécutif, dont le ministre de l’Économie, Thierry Minko, chargé de la lutte contre la vie chère.

Un outil concret pour restaurer le pouvoir d’achat

Pensée comme une réponse opérationnelle aux tensions sur les prix, la Centrale d’achat vise à structurer les circuits d’approvisionnement et à garantir une distribution équitable des produits de première nécessité sur l’ensemble du territoire. « Le Président de la République a voulu que la lutte contre la vie chère soit une priorité. Avec cette infrastructure, chacun peut se procurer des produits essentiels à moindre coût », a souligné Thierry Minko.

Pour les autorités locales, le choix de Minvoul revêt une portée symbolique et stratégique. Ville frontalière, la commune se positionne désormais comme un maillon clé dans la politique nationale de régulation des prix.

Une dynamique nationale impulsée au sommet de l’État

Au nom du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, Hermann Immongault a rappelé l’engagement des autorités à traduire en actes les promesses faites aux populations. « Après Libreville, Minvoul accueille ce deuxième magasin. Cela démontre que la lutte contre la vie chère n’est pas un slogan, mais une réalité concrète », a-t-il déclaré, insistant sur la volonté de l’État d’étendre progressivement ce dispositif à d’autres localités.

Le Vice-président a également inscrit cette inauguration dans un contexte symbolique, à l’approche du premier anniversaire de l’investiture du Chef de l’État, marqué par plusieurs projets structurants, dont la réhabilitation de la Cité de la Démocratie.

Des perspectives au-delà de l’alimentaire

Au-delà de la distribution de produits essentiels, cette initiative s’inscrit dans une approche plus globale de développement local. À Minvoul, Hermann Immongault a annoncé la relance prochaine de projets d’infrastructures, notamment la reprise des travaux de l’hôpital et de certaines installations stratégiques.

À travers ce déploiement progressif de la Centrale d’achat, le gouvernement entend apporter une réponse durable aux préoccupations des populations, tout en posant les bases d’un système de distribution plus équitable et mieux régulé. Une démarche qui traduit, en filigrane, une volonté politique affirmée : faire de la lutte contre la vie chère un pilier de l’action publique.