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Femua 18 : Pr. Marcelle Ibinga épouse Itsitsa devise avec Siandou Fofana !

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 2 mai 2026 à 18h00min
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De Gauche à Droite Pr. Marcelle Ibinga Épse Itsitsa et Siandou Fofana © D.R.
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Femua 18 : Pr. Marcelle Ibinga épouse Itsitsa devise avec Siandou FofanDans le cadre du  Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo (FEMUA), le Ministre gabonais du Tourisme Durable et de l’Artisanat, Pr. Marcelle IBINGA épouse Itsitsa a été reçue par son homologue ivoirien, Siandou Fofana. Les deux personnalités ont échangé sur la coopération culturelle comme levier pour la vente des destinations touristiques.

Au-delà des civilités, les échanges ont rapidement pris une dimension stratégique. Les deux responsables ont mis l’accent sur la formation, levier essentiel pour structurer un écosystème touristique compétitif, avec des acteurs mieux préparés et capables de répondre aux standards internationaux. 

Aussi, la question des investissements a également occupé une place centrale, avec la volonté commune de créer un environnement plus attractif et lisible pour les investisseurs. 

Le tourisme, pilier de l’économie d’avenir !

Dans un esprit de partage et d’apprentissage mutuel, les discussions ont permis de passer en revue des modèles de réussite, susceptibles d’être adaptés aux réalités locales. Enfin, les deux Ministres ont exprimé leur ambition de renforcer la coopération bilatérale à travers la mutualisation des efforts, notamment par la mise en place d’une base de données commune.

Un outil clé pour une gouvernance plus efficace et une meilleure visibilité du secteur. Une rencontre qui traduit une convergence de vues et ouvre la voie à des actions concrètes au service du développement du tourisme durable dans les deux pays.

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