Gabon : les enseignants du confessionnels menacent d’entrer en grève dès le 4 mai !   

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La tension monte au sein des établissements confessionnels. Réunis en collectif, des enseignants issus des ordres catholique, protestant, de l’alliance chrétienne et du courant islamique dénoncent une situation qu’ils jugent injuste et prolongée. Lors d’un point de presse tenu le 27 avril 2026, ils ont exprimé leur ras-le-bol face au retard de leur mise en solde, pourtant annoncée par les autorités de la transition.

Selon le porte-parole du collectif, cette situation contraste avec les engagements pris au plus haut sommet de l’État. « Au soir du 30 août 2023, le président de la République a octroyé 1000 postes budgétaires aux ordres confessionnels»,a-t-il déclaré. À la suite de cette annonce, de nombreuses actions ont été mises en place. Parmi eux, « l’arrêté 0156 portant création d’une commission chargée de traiter les dossiers. Et l’attribution et la signature des fiches bleues par les ayants droit.», précise le porte-parole.

Une attente prolongées aux conséquences socio-économique

Malgré ces avancées administratives, les enseignants affirment que rien n’a changé sur le terrain. «Plus de quatre mois après l’instruction présidentielle, notre mise en solde n’est toujours pas effective », déplore le porte-parole. Pour eux, cela s’apparente à une «rupture d’égalité manifeste dans le traitement des situations administratives. » Un avis qu’ils justifient par l’avancement de dossiers des enseignants bénévoles du public ou encore les promotions 2024-2025 alors que la leur est au point mort.

Cette situation maintient plus de 800 familles dans une précarité difficilement soutenable. « Nous avons des loyers, des charges et des familles à nourrir », insiste leur représentant. Face à ce qu’ils considèrent comme une injustice persistante, ces professionnels de l’éducation brandissent désormais la menace d’une grève à compter du 4 mai. « Nous refusons d’être les oubliés de la transition.» a-t-il conclu. Une réaction des autorités avant cette échéance, afin d’éviter une perturbation du système éducatif est attendue.