Oyem : deux écolières décèdent après avoir consommé des glaces à l’école

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La ville d’Oyem est plongée dans la stupeur et la douleur. Deux fillettes, âgées de 10 et 11 ans et scolarisées à l’école primaire catholique Saint-Éloi, auraient trouvé la mort le jeudi 30 avril dernier dans des circonstances tragiques. Selon les informations recueillies par l’Agence Gabonaise de Presse (AGP) auprès d’une source interne à l’établissement, le drame serait lié à la consommation de produits vendus au sein même de l’école.

Les deux victimes, décrites comme des amies inséparables inscrites en 2e année, auraient consommé des glaces achetées auprès d’une commerçante ambulante durant la récréation du mercredi. C’est après ce goûter que les premières douleurs sont apparues. « Elles auraient commencé à se plaindre de douleurs au ventre », a précisé Luc Constant Megne, le délégué d’académie provinciale (DAP), qui a confirmé avoir été saisi du décès des deux enfants le lendemain de leur retour à domicile.

La sécurité sanitaire en question

Ce drame soulève une vive polémique sur la surveillance des activités commerciales dans l’enceinte scolaire. Le DAP a fermement dénoncé le non-respect des consignes de protection sanitaire par certains établissements.

Luc Constant Megne a notamment regretté l’absence de coopération des établissements confessionnels concernant l’identification des vendeurs ambulants. « J’ai demandé aux directeurs d’écoles de fournir l’identité des commerçants autorisés pour mener des enquêtes de moralité. Aucun ne s’est manifesté », a-t-il déploré avec amertume.

Enquête judiciaire en cours

Face à la gravité des faits, la police judiciaire a été saisie pour faire toute la lumière sur ce dossier et déterminer les responsabilités. L’autopsie et les analyses toxicologiques devront confirmer si une intoxication alimentaire est bien à l’origine de cette fin tragique pour ces deux jeunes vies.