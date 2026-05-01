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Gabon : l’Intelligence Artificielle au chevet de la biodiversité minière

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 1 mai 2026 à 13h09min
1 517 Temps de lecture 1 minute
Mosaïque des images satellite haute résolution et drones prise par la startup Gentian © D.R.
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Le secteur minier entame sa mue technologique pour répondre aux exigences environnementales croissantes. Entre septembre et décembre 2025, sur les sites de Moanda et Bakoumba au Gabon, une expérimentation de rupture a été menée par les lauréats du Challenge Open Innovation d’Eramet : les startups Mozaic Earth et Gentian. L’enjeu ? Transformer l’évaluation de la biodiversité grâce à une plateforme hybride dopée à l’intelligence artificielle (IA).

La force du projet réside dans la complémentarité de deux expertises de pointe. La startup Gentian mobilise l’imagerie satellite haute résolution et des drones pour cartographier les habitats à grande échelle. Parallèlement, Mozaic Earth a développé une plateforme centralisant ces flux ainsi que des clichés pris au sol par les équipes locales.

Contrairement aux méthodes traditionnelles, souvent limitées par la surface couverte ou la validation scientifique, ce modèle combine vision aérienne et observation de terrain. Pour garantir la fiabilité de l’outil, un échantillon de données a été certifié par des écologues avec l’appui de l’Herbier national du Gabon, permettant un apprentissage rigoureux du modèle d’IA.

Accélérer la réhabilitation des écosystèmes 

L’étude a porté sur cinq parcelles représentatives, incluant des savanes naturelles et des sites miniers à différents stades de réhabilitation. L’outil permet non seulement de mesurer la santé des espèces plantées, mais aussi de détecter la recolonisation naturelle ou l’apparition d’espèces exotiques invasives nécessitant des actions spécifiques.

« C’est une étape clé pour l’évaluation de l’impact de nos actions », souligne Migueli Bellolia Nzagou, Ingénieure Biodiversité chez Eramet-Comilog. « Cette solution permet d’accélérer la prise de décision pour adapter en continu notre stratégie de réhabilitation. Il y a un gain très significatif en temps et en ressources. »

Vers un standard de transparence 

En s’appuyant sur les standards internationaux du Wallacea Trust, Eramet se dote d’un outil de démonstration scientifique transparent. Ce véritable « Google Earth » de la biodiversité facilite le partage de données écologiques fiables avec les partenaires externes, une exigence de plus en plus forte dans l’industrie. Fort de ce succès probant au Gabon, le Groupe envisage déjà d’étendre cette technologie à l’ensemble de ses sites mondiaux, plaçant l’innovation numérique au cœur de sa responsabilité environnementale.

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