Ntoum : les populations sensibilisées sur la détention des armes à feu de 3e catégorie 

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Sensibiliser les populations sur la conformité des armes à feu de troisième catégorie, c’est l’essence de la campagne lancée par la Brigades des eaux et forêts de Ntoum. La mission lancée le mardi 29 avril 2026 dans la commune de Ntoum vise à édifier la population sur l’importance de se conformer aux règles en vigueur pour la détention d’un fusil de chasse.

La campagne menée par les agents des eaux et forêts a été organisée en collaboration avec le Conseil départemental du Komo-Mondah. Les armes à feu de catégorie ciblées sont les fusils de chasse. L’objectif de cette opération est donc double selon l’Agence gabonaise de presse (AGP). D’une part, elle va sensibiliser les usagers sur les obligations légales en les accompagnant dans le processus de régularisation. De l’autre, il s’agira aussi de faire un recensement des propriétaires de ces outils.

La protection des chausseurs au cœur de l’initiative.

Souvent détenu sans véritables connaissances sur les devoirs et obligations autour de sa possession, c’est l’occasion pour les détenteurs d’en savoir plus. Ces actions permettront ainsi de renforcer le suivi administratif, et aussi de simplifier le recouvrement de taxes sur la détention des armes. Une descente qui a été le lieu d’apprentissage pour les populations. « Il ne s’agit pas de réprimer, mais d’accompagner les populations vers la légalité », a déclaré le lieutenant-colonel Ngangaye Mbungu à l’AGP.

S’ils sont souvent réticents à ces initiatives, ces derniers ont été invités à coopérer avec les agents pour. « J’invite chaque détenteur d’armes à se rapprocher des agents pour régulariser sa situation. Cette démarche vise à protéger nos communautés et à instaurer une gestion responsable des armes. », Edwige Obone Essonne, présidente du conseil départemental du Komo-Mondah. Gageons que ce type d’opération de sensibilisation s’étendent sur d’autres villes du pays pour une mise en conformité nationale.