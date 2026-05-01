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Bien-être : la vitamine B6 contenue dans la bière bénéfique à l’organisme 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 1 mai 2026 à 11h20min
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Image illustrative © D.R.
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Longtemps cantonnée au rang de simple boisson festive, la bière révèle aujourd’hui des secrets nutritionnels surprenants. Selon une étude publiée par BBC Afrique News, la célèbre boisson maltée contiendrait de la vitamine B6, un nutriment essentiel au bon fonctionnement de notre organisme.

On la savait composée d’eau, de malt et de houblon, mais la bière cache également des micro-nutriments précieux. La vitamine B6, ou pyridoxine, joue un rôle fondamental dans la santé humaine : elle participe à la régulation de l’activité cérébrale, à la formation de l’hémoglobine dans le sang et au renforcement du système immunitaire.

Le secret est dans le grain

Cette présence vitaminique ne doit rien au hasard. Elle provient directement des matières premières utilisées lors du brassage. L’orge, le blé et la levure sont naturellement riches en B6. Toutefois, toutes les bières ne se valent pas. Les recherches indiquent que les bières de type « Bock » arrivent en tête du classement nutritionnel, suivies des lagers et des bières brunes. À l’inverse, les bières à base de riz affichent les taux les plus faibles.

Fait notable : les versions sans alcool ne sont pas en reste. Lorsqu’elles sont issues d’une fermentation complète, elles conservent des teneurs en vitamines comparables aux bières classiques, offrant ainsi une alternative intéressante pour ceux qui souhaitent éviter les effets de l’éthanol.

Un apport à consommer avec modération

Si ces conclusions scientifiques sont enthousiasmantes, elles ne doivent pas transformer la bière en « remède miracle ». Les experts soulignent que la bière ne peut pas devenir un aliment de référence pour couvrir nos besoins quotidiens. Des sources plus saines et conventionnelles, comme la volaille, le poisson, les bananes ou les pois chiches, restent les piliers d’un apport équilibré.

Au Gabon, comme ailleurs, où la consommation de bière est ancrée dans les habitudes sociales, la prudence reste de mise. Bien que la présence de vitamine B6 soit un « bonus » pour l’organisme, les autorités sanitaires rappellent avec fermeté que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. La clé réside, comme toujours, dans la modération.

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