Addis-Abeba : le FDS d’Anges Kevin Nzigou porte la voix du Gabon au sommet des partis politiques africains

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Du 5 au 7 novembre 2026, le Front démocratique socialiste (FDS), conduit par son président Anges Kevin Nzigou, a participé à la deuxième édition de l’African Political Parties Summit (APPS 2026), organisée à Addis-Abeba, en Éthiopie. Placée sous le thème « Gouverner pour la croissance : les partis politiques, architectes de l’avenir économique de l’Afrique », cette rencontre a réuni plusieurs formations politiques du continent autour des enjeux de gouvernance, de développement économique et d’intégration africaine. À cette occasion, le FDS a notamment défendu l’idée d’une candidature du Gabon pour accueillir le sommet de l’Union africaine en 2027.

Le Front démocratique socialiste entend inscrire son action politique dans une dynamique de coopération continentale. À travers sa participation à l’APPS 2026, la formation dirigée par Anges Kevin Nzigou a pris part aux réflexions consacrées au rôle des partis politiques dans la transformation économique et institutionnelle de l’Afrique. La délégation gabonaise comprenait également Jean-Pierre Antchoue, vice-président chargé des Affaires internationales et de la Diaspora, Deidre Nehemy Moukandza, vice-présidente chargée de la Stratégie politique, Franque Zobadji, présidente du Mouvement des jeunes, et Stephen Lessangui, chargé du protocole. Au-delà des échanges politiques, ce déplacement a été marqué par plusieurs rencontres diplomatiques et des discussions sur la participation des jeunes et des femmes à la gouvernance.

Le FDS engagé dans la coopération entre partis africains

L’un des principaux temps forts du sommet a porté sur la structuration d’un espace de coopération entre les formations politiques africaines. Lors d’une réunion à huis clos réunissant des responsables de partis, Jean-Pierre Antchoue et Deidre Nehemy Moukandza ont représenté le président du FDS. Les discussions ont notamment concerné la mise en place de l’African Political Parties Initiative (APPI), le calendrier 2027 du Conseil des écoles et instituts des partis politiques ainsi que les orientations de l’Agenda 2040.

Ces échanges traduisent la volonté des participants de renforcer les mécanismes de dialogue et de partage d’expériences entre organisations politiques du continent. Pour le FDS, cette coopération pourrait notamment favoriser la formation des responsables politiques, la circulation des bonnes pratiques institutionnelles et l’élaboration de propositions communes sur les défis économiques africains. Reste toutefois à déterminer les modalités concrètes de fonctionnement des initiatives évoquées et les engagements que prendront les formations participantes.

Anges Kevin Nzigou plaide pour un sommet de l’Union africaine au Gabon

En marge des travaux, Anges Kevin Nzigou a rencontré le président du Parlement panafricain, Fateh Boutbig. Selon la communication du FDS, le responsable politique gabonais a profité de cet entretien pour défendre l’idée d’une candidature du Gabon à l’organisation du sommet de l’Union africaine en 2027. Une initiative qui s’inscrit dans la volonté affichée par le parti de contribuer au rayonnement diplomatique du pays, même si aucune candidature officielle des autorités gabonaises n’est établie par les éléments communiqués.

La délégation a également été reçue à l’ambassade du Gabon en Éthiopie par Lilly Stella Ngyema Ndong, ambassadrice et représentante permanente auprès de l’Union africaine. Cette rencontre a permis aux responsables du FDS de présenter leur vision des enjeux nationaux et internationaux, tout en évoquant leur souhait de voir le Gabon accueillir un rendez-vous continental. Ces démarches illustrent la place que les formations politiques peuvent chercher à occuper dans les échanges internationaux, parallèlement aux canaux diplomatiques officiels.

Jeunesse et développement économique au centre des discussions

La participation des jeunes et des femmes à la vie politique et économique a également figuré parmi les sujets abordés lors du sommet. Franque Zobadji, présidente du Mouvement des jeunes du FDS, a pris part à un panel consacré aux stratégies nationales de développement de la jeunesse et aux mécanismes d’intégration des jeunes et des femmes dans les différents secteurs. Selon le parti, ces échanges devraient permettre d’établir des relations avec plusieurs organisations de jeunesse africaines.

Les participants ont par ailleurs assisté à une présentation du Premier ministre éthiopien consacrée aux transformations engagées dans son pays au cours des huit dernières années. Les réformes agricoles, les infrastructures urbaines, la restructuration institutionnelle et l’aménagement des espaces publics ont notamment été évoqués. Cette intervention a permis d’élargir les discussions aux politiques publiques susceptibles d’accompagner la croissance économique, l’amélioration du cadre de vie et la modernisation des économies africaines.

Des ambitions panafricaines à concrétiser sur le terrain

Le sommet s’est achevé par l’adoption de la Déclaration d’Addis-Abeba, présentée comme un engagement en faveur du renforcement du rôle des partis politiques dans la transformation économique, la consolidation des institutions et la gouvernance démocratique. La délégation du FDS a également effectué une visite au siège du Parti de la prospérité, formation politique éthiopienne, dans le cadre de ses échanges avec les acteurs politiques locaux.

Pour le parti d’Anges Kevin Nzigou, cette participation s’inscrit dans une conception de l’action politique qui entend dépasser les seules échéances électorales pour contribuer aux réflexions sur le développement du continent. Toutefois, la portée de cette présence internationale dépendra des suites données aux contacts établis et aux propositions formulées. Entre coopération politique, formation des jeunes responsables et initiatives diplomatiques, le FDS devra désormais traduire les échanges d’Addis-Abeba en actions concrètes susceptibles d’enrichir le débat politique gabonais.