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LFR 2026 : de nouvelles règles fiscales pour sécuriser les investissements miniers

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 15 juillet 2026 à 11h38min
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Transport de minerai de manganèse © D.R.
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Adoptée par le Sénat, la Loi de finances rectificative (LFR) 2026 apporte plusieurs ajustements au cadre fiscal applicable au secteur minier. Le texte approuve de nouvelles conventions fiscales destinées à mieux encadrer les investissements, à renforcer la sécurité juridique des opérateurs et à adapter le régime fiscal aux ambitions de transformation locale des ressources minières. Cette réforme s’inscrit dans la stratégie du gouvernement visant à faire du secteur extractif l’un des principaux moteurs de diversification économique du Gabon.

Avec le développement attendu de projets structurants dans le fer, le manganèse ou encore les métaux stratégiques, les autorités cherchent à offrir aux investisseurs un environnement plus lisible tout en garantissant une meilleure préservation des intérêts financiers de l’État. La réforme entend ainsi concilier attractivité économique et optimisation des retombées fiscales.

Un cadre plus lisible pour les investisseurs

Les conventions minières constituent le socle juridique qui encadre les relations entre l’État et les sociétés minières. Elles déterminent notamment les droits et obligations des opérateurs, les régimes fiscaux applicables, les avantages consentis ainsi que les engagements d’investissement. En intégrant de nouvelles dispositions dans la LFR 2026, le gouvernement clarifie ce cadre afin de réduire les incertitudes juridiques et fiscales susceptibles de freiner les projets d’exploitation. 

Cette évolution répond également à la nécessité d’adapter les conventions aux nouvelles orientations économiques du pays, notamment la promotion de la transformation locale des minerais et le développement d’une industrie minière créatrice de valeur ajoutée.

Concilier attractivité et intérêts de l’État

À travers ces nouvelles conventions, les pouvoirs publics cherchent à maintenir l’attractivité du Gabon auprès des investisseurs tout en renforçant la maîtrise des recettes issues de l’exploitation des ressources naturelles. L’objectif est de garantir un cadre stable permettant aux entreprises de planifier leurs investissements, tout en assurant à l’État une meilleure visibilité sur les retombées fiscales, économiques et sociales des projets miniers.

Cette réforme complète les autres mesures introduites par la LFR 2026 en faveur de la modernisation du système fiscal. Elle confirme la volonté du gouvernement de faire de la fiscalité un outil de compétitivité économique, tout en veillant à ce que l’exploitation des ressources minières contribue davantage au développement industriel et à la création de richesse au Gabon.

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 15 juillet 2026 à 11h38min
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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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