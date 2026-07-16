Presse écrite : la LFR 2026 maintient l’exonération de TVA sur les journaux

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Adoptée par le Sénat, la Loi de finances rectificative (LFR) 2026 ne se limite pas à créer de nouvelles taxes ou à renforcer les obligations fiscales des entreprises. Elle maintient également plusieurs exonérations de TVA sur des biens jugés essentiels, notamment les journaux et les manuels scolaires. À travers cette décision, le gouvernement réaffirme sa volonté de préserver l’accès à l’information, de soutenir l’éducation et de limiter l’impact de la fiscalité sur des secteurs considérés comme stratégiques pour le développement du pays.

Dans un contexte où le coût de la vie demeure une préoccupation majeure, le maintien de ces exonérations traduit un arbitrage entre les impératifs de mobilisation des recettes publiques et la nécessité de protéger certains produits d’intérêt général. Les autorités font ainsi le choix de ne pas alourdir le prix de vente des ouvrages scolaires ni celui de la presse.

Préserver l’accès à l’information et à l’éducation

La TVA est un impôt qui se répercute directement sur le prix payé par le consommateur. En maintenant l’exonération applicable aux journaux et aux manuels scolaires, la LFR 2026 évite une hausse du coût de ces produits, largement utilisés par les élèves, les enseignants, les familles et les professionnels de l’information.

Cette mesure répond à une logique de service public. Les manuels scolaires constituent un outil indispensable à l’apprentissage, tandis que les journaux participent au droit à l’information, au débat démocratique et à la diffusion des connaissances. En les excluant du champ de la TVA, le gouvernement entend préserver leur accessibilité auprès du plus grand nombre.

Un soutien indirect aux secteurs de l’édition et de la presse

Au-delà des consommateurs, cette exonération profite également aux acteurs économiques évoluant dans les secteurs de l’édition, de l’imprimerie, de la distribution du livre et de la presse. En allégeant la fiscalité sur leurs produits, l’État contribue à maintenir leur compétitivité dans un contexte marqué par la hausse des coûts de production, notamment ceux du papier, de l’impression et de la logistique.

Cette disposition est particulièrement importante pour les entreprises de presse, qui font face depuis plusieurs années à une baisse des revenus publicitaires et à la concurrence croissante des plateformes numériques. Le maintien de l’exonération de TVA constitue ainsi un soutien indirect à un secteur essentiel au pluralisme de l’information.

Une fiscalité qui cible les produits essentiels

Le maintien de cette exonération s’inscrit dans une politique plus large menée par le gouvernement à travers la LFR 2026. Le texte prévoit également des taux réduits ou des exonérations de TVA sur plusieurs biens considérés comme prioritaires, notamment certains produits alimentaires, les médicaments, des matériaux de construction ou encore certains produits fabriqués localement. L’objectif est d’utiliser la fiscalité non seulement comme un outil de mobilisation des recettes, mais aussi comme un instrument de politique économique et sociale.

En préservant l’exonération de TVA sur les journaux et les manuels scolaires, le législateur fait le choix de protéger deux secteurs directement liés à la formation des citoyens et à la circulation de l’information. Une orientation qui confirme que la LFR 2026 ne cherche pas uniquement à renforcer les finances publiques, mais également à préserver l’accès à des biens dont la portée dépasse largement leur seule valeur marchande.