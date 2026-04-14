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Jiu-jitsu : Mâât Seigneur Lion sacré champion de France 2026

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 14 avril 2026 à 13h46min
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Mâât Seigneur Lion et sa médaille de champion © D.R.
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Le rap gabonais au sommet de l’Olympe du grappling dans l’hexagone. C’est l’énième exploit réalisé par Yvon-Martial Moussodou, alias Maât Seigneur Lion et ce, après son sacre européen en 2025. L’artiste et athlète professionnel a confirmé sa domination en s’emparant du titre national No Gi sous l’égide de la CFJJB.

On appelle cela un cross-over légendaire dans le jargon. Maât Seigneur Lion ne se contente pas de kicker des flows, le membre du légendaire groupe de rap Movaizhaleine verrouille également des articulations et éteint les résistances. Ce week-end, l’artiste-guerrier a fait vibrer les tatamis du Championnat National de Jiu-Jitsu Brésilien (JJB) No Gi.

Maât Seigneur Lion a rugi sur la France !

Ceux qui pensaient que sa victoire au Championnat d’Europe en janvier 2025 était un « lucky punch » en sont pour leurs frais. Sur l’aire de combat, le Gabonais a fait preuve d’une science du grappling chirurgicale. Sans le kimono pour ralentir le rythme, Maât Seigneur Lion a imposé un tempo étouffant, alternant passages de garde explosifs et soumissions techniques.

« Il n’y a que la discipline dans la rue comme sur le ring …expose les griffes les incisives et les canines, surgonflé d’amour mon cœur surbombe ma poitrine », avait lancé Maât Seigneur Lion dans un featuring mémorable avec son acolyte Lord Ekomy Ndong. C’est désormais chose faite. Ce succès n’est pas seulement une performance athlétique ; c’est un symbole. 

Portant haut les couleurs du Gabon, Maât Seigneur Lion prouve que Libreville est une pépinière de champions. Son parcours brise les codes et redéfinit l’image de l’athlète moderne : capable de poser un couplet de feu le vendredi et d’exécuter un triangle parfait le samedi. Avec ce titre de champion de France 2026, le « Lion » ne se contente plus de régner s’érige désormais en prédateur alpha des surfaces de combat françaises. 

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Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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