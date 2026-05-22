Festival Japanim Gabon : la 3e édition prévue du 10 au 12 juillet !

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Le rendez-vous des passionnés de culture japonaise s’annonce à nouveau à Libreville. L’événement Japanim Gabon, porté par Otaku N Co, tiendra sa 3e édition du 10 au 12 juillet 2026, à partir de 12 heures, dans le cadre de la Baie des Rois. Annoncé comme un festival mêlant divertissement, concours et immersion culturelle, ce rassemblement entend confirmer l’engouement croissant du public gabonais pour l’univers manga, anime et cosplay.

Cette nouvelle édition promet également plusieurs attractions, avec plus de 100 lots à gagner. Les organisateurs misent sur une programmation festive et accessible, pensée pour réunir aussi bien les amateurs confirmés que les curieux. Au-delà du simple divertissement, Japanim Gabon se veut un espace de rencontre autour d’une passion partagée. Une symbiose pensée pour permettre aux Otaku de rester dans leur univers tout en découvrant la culture japonaise et gabonaise.

Un carrefour entre manga, cosplay et créativité encore plus attractif

En effet, cette édition a pour particularité la mise en avant de personnages mangas issus de la culture identitaire gabonaise. Lesquels ont été inspirés des éléments visuels, traduisant la volonté des organisateurs de créer un pont entre deux univers. D’ailleurs, le festival Japanim Gabon s’inscrit dans une dynamique où la pop culture devient un vecteur d’expression, d’échange et de créativité.

Entre animations, expositions et jeux, l’événement devrait rassembler un public varié, notamment les jeunes, très présents dans ce type de rendez-vous culturels. Avec cette 3e édition, Japanim Gabon entend franchir un nouveau cap et s’imposer davantage comme l’un des temps forts du calendrier culturel de Libreville. Le tarif d’entrée est fixé à 5 000 FCFA et 10 000 FCFA, une grille qui laisse entrevoir plusieurs formules d’accès selon les activités proposées. Alors rendez-vous dans son costume cosplay à la Baie des rois pour deux jours au cœur de l’univers Otaku !