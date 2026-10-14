Intelligence artificielle : le Gabon sur le podium africain des pays les plus utilisateurs

Ecouter l'article

Le Gabon confirme son positionnement de pionnier du numérique en Afrique centrale. Selon le rapport « Global AI Diffusion – Q1 2026 Trends and Insights », publié le 1er mai 2026 par Microsoft, le pays se classe au 3ᵉ rang africain en matière d’adoption des outils d’intelligence artificielle générative (GenAI), ex aequo avec la Libye. Au cours du premier trimestre 2026, 15 % des Gabonais âgés de 15 à 64 ans ont utilisé des solutions telles que ChatGPT, Gemini, Claude ou Copilot.

Cette performance place Libreville bien au-dessus de la moyenne continentale et en tête de la sous-région d’Afrique centrale. Le Gabon ne se laisse devancer que par l’Afrique du Sud (23,1 %) et la Namibie (15,1 %), tout en devançant des poids lourds économiques comme l’Égypte (14,8 %), le Sénégal (13,9 %) ou le Nigeria (10,1 %).

L’analyse s’appuie sur des données télémétriques agrégées et anonymisées de Microsoft, ajustées selon la pénétration d’Internet, le parc d’équipements connectés et la démographie nationale. Ces résultats soulignent une réelle appétence de la population gabonaise, en particulier de sa jeunesse, pour les technologies émergentes.

Un écart mondial qui demeure difficile à combler

Malgré ces avancées encourageantes, le cas du Gabon illustre les défis partagés par l’ensemble des pays du Sud face à l’accélération technologique mondiale. À l’échelle globale, l’usage de la GenAI atteint une moyenne de 17,8 %, tiré par des nations hyper-connectées comme les Émirats arabes unis (70,1 %) ou la France (47,8 %).

Surtout, le rapport de Microsoft met en garde contre la fracture croissante entre le Nord et le Sud. En effet, les pays du Nord affichent un taux d’adoption moyen de 27,5 % soit +2,8 points par rapport à fin 2025, tandis que les pays du Sud pointent un taux d’adoption moyen de 15,4 % soit +1,3 point seulement sur la même période.

Défis structurels et perspectives pour le Gabon

Pour consolider son rang et ne pas laisser cet écart se creuser davantage, le Gabon devra surmonter plusieurs obstacles systémiques. Si le pays devance largement la majorité de ses voisins, la généralisation de l’IA générative reste tributaire de la fiabilité du réseau électrique, du coût de l’accès à Internet haut débit et du renforcement des compétences numériques au sein de la population active.

Sans efforts continus sur ces infrastructures de base, les gains de productivité offerts par l’IA risquent de rester concentrés entre les mains d’une minorité d’utilisateurs urbains.