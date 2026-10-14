Gabon : Mborantsuo retrace les négociations constitutionnelles de la sortie du monopartisme

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Dans Mémoire d’une nation, diffusée le 6 octobre 2026 sur Gabon 1ère, Marie-Madeleine Mborantsuo a retracé les discussions ayant accompagné la rédaction de la Constitution transitoire de 1990. Membre de la commission des institutions, elle décrit des travaux intenses, marqués par des blocages et la recherche d’un compromis pour sortir du monopartisme.

Derrière le tournant politique de la Conférence nationale se trouve un travail de négociation constitutionnelle. Face à Christian Kombila, l’ancienne présidente de la Cour constitutionnelle a raconté sa participation à ce forum comme représentante de l’Association des femmes juristes. Son témoignage restitue l’atmosphère d’une commission chargée de repenser les institutions, dans un contexte où les aspirations au changement se confrontaient à la nécessité de rédiger un texte commun.

Plus de 300 participants et des discussions interminables

Présidée par Simon Oyono Aba, la commission des institutions réunissait, selon elle, plus de 300 personnes issues d’horizons divers. Sa mission consistait notamment à rédiger une Constitution transitoire mettant fin au monopartisme et préparant l’installation d’institutions chargées de garantir les libertés.

L’exercice exigeait de discuter chaque disposition dans une atmosphère qu’elle qualifie de surchauffée. « On pouvait passer toute une journée sur un seul alinéa », a-t-elle rapporté. Cette liberté de parole retrouvée rendait les échanges particulièrement longs, chacun souhaitant faire entendre sa conception du nouvel ordre politique.

Une sous-commission pour construire le compromis

Pour surmonter les blocages, Simon Oyono Aba constituait une sous-commission restreinte. Marie-Madeleine Mborantsuo cite notamment Agondjo Okawe, Jules Bourdes-Ogouliguende, Henry Mincko et Pierre-Claver Maganga Moussavou parmi les participants chargés de rechercher une rédaction acceptable par l’ensemble du forum.

Selon son récit, le texte transitoire fut ensuite adopté le 22 mai 1990 par un collège réunissant l’Assemblée nationale et le Comité central du PDG. Cette séquence illustre une transition négociée, où la rupture politique devait aussi emprunter les mécanismes institutionnels.