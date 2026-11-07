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Gabon : le gouvernement prépare des Assises nationales sur l’Iboga 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 7 novembre 2026 à 12h30min
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Réuni en comité interministériel le vendredi 6 novembre 2026 sous la présidence d’Hermann Immongault, vice-président du gouvernement, l’exécutif a franchi une étape décisive dans la protection de ses ressources. Au cœur des discussions : le projet d’organisation des Assises nationales sur l’Iboga, présenté par le ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts, Paul Ulrich Kessany. Cette rencontre vise à établir un cadre clair pour une plante qui dépasse désormais le simple cadre traditionnel.

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Au Gabon, l’Iboga est un pilier identitaire. Inscrite au patrimoine national depuis l’an 2000, elle s’enracine profondément dans les rites initiatiques et la vie spirituelle des communautés locales. Toutefois, la plante a changé de dimension. En quelques années, l’intérêt de la médecine moderne et des grandes puissances internationales pour ses vertus psychoactives a transformé ce végétal sacré en un sujet de recherche scientifique et d’investissements stratégiques à l’échelle globale. Face à cet engouement international, le Gabon entend reprendre la main sur la gestion et l’exploitation de son patrimoine.

UCET

Concilier savoirs ancestraux et cadre juridique

Les futures assises nationales, prévues pour se dérouler sur quatre jours, doivent rassembler l’ensemble des acteurs clés : ministères sectoriels (Santé, Eaux et Forêts, Recherche scientifique, Économie), chercheurs, ONG, coopératives et populations autochtones. L’enjeu principal réside dans la définition d’une véritable stratégie nationale. 

Comme l’a rappelé Paul Ulrich Kessany, la consultation servira à construire un modèle économique et sanitaire éthique, tout en respectant le Protocole de Nagoya ratifié par le pays en 2011. Il s’agit de garantir que la valorisation de la ressource bénéficie en premier lieu aux détenteurs historiques des savoirs traditionnels.

Encadrer pour préserver l’avenir

Cette feuille de route s’inscrit dans le prolongement du décret du 22 mai 2026, venu réglementer la recherche, l’exploitation et la commercialisation de l’Iboga et de ses dérivés. En structurant cette filière, les autorités souhaitent protéger l’espèce de la surexploitation et du pillage biologique tout en ouvrant la voie à des partenariats équitables. Les conclusions attendues à l’issue des Assises fixeront ainsi les lignes directives du Gabon pour préserver sa biodiversité tout en consolidant sa souveraineté culturelle et économique

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Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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