Haut-Ogooué : Eramet Comilog mise sur le taekwondo pour renforcer l’encadrement de la jeunesse

Ecouter l'article

Les installations d’Eramet Comilog à Moanda ont servi de cadre, le 2 mai 2026, à une rencontre interclubs de taekwondo réunissant plusieurs dizaines de jeunes athlètes venus de Moanda et Franceville. Soutenu par le groupe minier, l’événement illustre la montée en puissance des initiatives sportives comme outil d’encadrement social et de cohésion communautaire dans le Haut-Ogooué.

Le sport comme levier de structuration sociale. C’est le message qui s’est dégagé de la rencontre interclubs de taekwondo organisée le 2 mai dernier dans les installations d’Eramet Comilog, à l’initiative du club Manga Taekwondo. Pendant plusieurs heures, de jeunes pratiquants âgés de 6 à 20 ans ont enchaîné démonstrations techniques et combats amicaux dans une atmosphère mêlant compétition, apprentissage et partage.

Au total, quatre clubs de la province du Haut-Ogooué ont répondu présents à cette journée sportive : Manga Taekwondo, Bigman Élite de Moanda, Ogooué Taekwondo ainsi que le Massuku Taekwondo Club de Franceville. Une mobilisation qui témoigne du dynamisme grandissant des arts martiaux dans cette province fortement marquée par l’activité minière.

Le sport comme outil d’encadrement et de cohésion

Au-delà de la performance sportive, cette rencontre a surtout mis en lumière le rôle du taekwondo dans l’encadrement des jeunes. Entre échanges interclubs, transmission des techniques et apprentissage des valeurs martiales, l’événement a permis de renforcer les liens entre générations et entre pratiquants de différents niveaux.

Le fair-play, la discipline et le respect de l’autre ont constitué le fil conducteur de cette journée. Pour les plus jeunes participants, ces moments représentent souvent bien plus qu’une simple activité sportive. Ils offrent un cadre éducatif structurant dans un contexte où les initiatives de proximité jouent un rôle croissant dans la prévention de l’oisiveté et le renforcement du vivre-ensemble.

Cette rencontre a également permis aux entraîneurs de partager leurs méthodes de travail et de favoriser une émulation régionale autour de la pratique du taekwondo.

Eramet Comilog renforce son ancrage social local

En accueillant cette initiative, Eramet Comilog confirme sa volonté de s’impliquer davantage dans les dynamiques sociales et sportives du Haut-Ogooué. Depuis plusieurs années, le géant minier multiplie les actions orientées vers la jeunesse locale, avec une attention particulière portée au sport, à l’éducation et à l’inclusion communautaire.

À travers ce type d’événements, l’entreprise cherche aussi à promouvoir le sport comme vecteur de discipline, d’épanouissement personnel et d’intégration sociale. Une orientation qui s’inscrit dans une stratégie plus large de responsabilité sociétale, dans une province où les attentes des populations envers les acteurs industriels restent particulièrement fortes.

Pour les organisateurs comme pour les participants, cette rencontre interclubs laisse l’image d’un moment de convivialité et de dépassement de soi. Mais au-delà de l’instant sportif, elle pose également la question du développement durable des infrastructures et de l’accompagnement des disciplines locales dans le Haut-Ogooué.

Car si le football domine souvent l’espace médiatique national, des disciplines comme le taekwondo démontrent elles aussi leur capacité à structurer la jeunesse et à renforcer la cohésion sociale dans les territoires.