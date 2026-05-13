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Ascension : la journée du 14 mai déclarée fériée, chômée et payée

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Eglise Saint Luc de Bikélé © D.R.
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Le ministère du Travail, du Plein emploi, du Dialogue social et de la Formation professionnelle a annoncé ce mardi à Libreville que la journée du jeudi 14 mai, consacrée à la célébration de l’Ascension, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national, a appris l’Agence gabonaise de presse via un communiqué de l’institution.

La fête de l’Ascension, célébrée quarante jours après Pâques, commémore la montée de Jésus‑Christ au ciel selon la tradition chrétienne. Elle constitue l’un des rendez‑vous majeurs du calendrier liturgique pour les fidèles.

Avec AGP

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