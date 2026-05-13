Gabon : l’équipage de la barge SANTOS 1000 sain et sauf après un naufrage au large de Nyonié

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Un accident maritime s’est produit dans la nuit du 1er au 2 mai 2026 au large des côtes gabonaises. La barge SANTOS 1000 a sombré avec sa cargaison. Si le bilan humain est nul, la Direction générale de la Marine marchande (DGMM) appelle à la plus grande vigilance en raison des débris à la dérive.

Selon le communiqué publié dans le quotidien L’Union l’alerte a été donnée par les autorités maritimes ce mercredi 13 mai 2026. Un « événement de mer » majeur est survenu au large de Nyonié, précisément aux coordonnées 00°03.85’S-009°07.30’E. La barge SANTOS 1000, immatriculée SR 3601, a coulé alors qu’elle effectuait la liaison entre le beach de Mandji Handling (MH) et Port-Gentil.

Un naufrage nocturne en eaux gabonaises

Le sinistre s’est déclaré aux environs de 3 heures du matin. Ce bâtiment de 457,95 tonnes battant pavillon nigérian n’était pas un inconnu dans la zone. Selon le communiqué officiel, la barge était « introduite régulièrement et en exploitation dans nos eaux depuis deux (02) ans ». Au moment du drame, elle transportait une cargaison hétéroclite comprenant des conteneurs, des véhicules ainsi que diverses marchandises.

Fort heureusement, le drame n’a pas tourné à la tragédie humaine. Les autorités confirment que « l’équipage, composé de trois (03) membres, est sain et sauf » . Une issue miraculeuse compte tenu de l’heure tardive et de la nature de l’incident.

Alerte à la dérive et enquête en cours

La Direction Générale de la Marine Marchande a immédiatement réagi en diffusant un Avis urgent aux navigateurs (AVURNAV). L’objectif est clair : prévenir tout suraccident. La DGMM a invité l’ensemble des usagers de la mer à « observer une vigilance accrue et à faire preuve d’une prudence particulière à l’approche de la zone concernée » . Le risque

principal réside dans la « dérive probable de conteneurs et autres débris flottants » qui pourraient constituer des obstacles dangereux pour les autres navires.

Quant aux causes de ce naufrage, le flou persiste encore, bien que des pistes se dessinent. Une commission d’enquête de sécurité a été mise sur pied. Pour l’heure, « les premiers éléments recueillis font état de mauvaises conditions météorologiques susceptibles d’avoir contribué à la survenance du naufrage » , précise l’administration.

Par ailleurs, la Marine Marchande assure que toutes les dispositions sont prises, en coordination avec les autres administrations compétentes, pour garantir la sécurité de la navigation dans le corridor littoral.