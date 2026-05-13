Derniers articlesSOCIETE

Gabon : l’équipage de la barge SANTOS 1000 sain et sauf après un naufrage au large de Nyonié

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 13 mai 2026 à 12h36min
1 547 Temps de lecture 1 minute
Une vue de Nyonié © D.R.
Ecouter l'article

Un accident maritime s’est produit dans la nuit du 1er au 2 mai 2026 au large des côtes gabonaises. La barge SANTOS 1000 a sombré avec sa cargaison. Si le bilan humain est nul, la Direction générale de la Marine marchande (DGMM) appelle à la plus grande vigilance en raison des débris à la dérive. 

Selon le communiqué publié dans le quotidien L’Union l’alerte a été donnée par les autorités maritimes ce mercredi 13 mai 2026. Un « événement de mer »  majeur est survenu au large de Nyonié, précisément aux coordonnées 00°03.85’S-009°07.30’E. La barge SANTOS 1000, immatriculée SR 3601, a coulé alors qu’elle effectuait la liaison entre le beach de Mandji Handling (MH) et Port-Gentil. 

Un naufrage nocturne en eaux gabonaises 

Le sinistre s’est déclaré aux environs de 3 heures du matin. Ce bâtiment de 457,95 tonnes battant pavillon nigérian n’était pas un inconnu dans la zone. Selon le communiqué officiel, la barge était « introduite régulièrement et en exploitation dans nos eaux depuis deux (02) ans ». Au moment du drame, elle transportait une cargaison hétéroclite comprenant des conteneurs, des véhicules ainsi que diverses marchandises. 

Fort heureusement, le drame n’a pas tourné à la tragédie humaine. Les autorités confirment que « l’équipage, composé de trois (03) membres, est sain et sauf » . Une issue miraculeuse compte tenu de l’heure tardive et de la nature de l’incident. 

Alerte à la dérive et enquête en cours 

La Direction Générale de la Marine Marchande a immédiatement réagi en diffusant un Avis urgent aux navigateurs (AVURNAV). L’objectif est clair : prévenir tout suraccident. La DGMM a invité l’ensemble des usagers de la mer à « observer une vigilance accrue et à faire preuve d’une prudence particulière à l’approche de la zone concernée » . Le risque

principal réside dans la « dérive probable de conteneurs et autres débris flottants »  qui pourraient constituer des obstacles dangereux pour les autres navires. 

Quant aux causes de ce naufrage, le flou persiste encore, bien que des pistes se dessinent. Une commission d’enquête de sécurité a été mise sur pied. Pour l’heure, « les premiers éléments recueillis font état de mauvaises conditions météorologiques susceptibles d’avoir contribué à la survenance du naufrage » , précise l’administration. 

Par ailleurs, la Marine Marchande assure que toutes les dispositions sont prises, en coordination avec les autres administrations compétentes, pour garantir la sécurité de la navigation dans le corridor littoral. 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 13 mai 2026 à 12h36min
1 547 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Haut-Ogooué : Eramet Comilog mise sur le taekwondo pour renforcer l’encadrement de la jeunesse

13 mai 2026 à 13h03min

Agriculture : le bilan ambitieux des 100 jours de Pacôme Kossy

13 mai 2026 à 12h51min

Ascension : la journée du 14 mai déclarée fériée, chômée et payée

13 mai 2026 à 12h44min

Manganèse : le groupe Eramet prend acte de la volonté du Gabon d’entrer dans son capital

13 mai 2026 à 12h04min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Journal] Le 19H30 du 12 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 12 mai 2026
[#Reportage] Fracture numérique : seulement 14% de la population rurale connectée à internet 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Fracture numérique : seulement 14% de la population rurale connectée à internet
[#Reportage] Gabon : les usagers des administrations non astreints à la tenue africaine 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : les usagers des administrations non astreints à la tenue africaine
[#RevuedePresse] Revue de presse du 12 Mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse du 12 Mai 2026
[#Journal] Le 12H30 du 12 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 12 mai 2026
[#Reportage] TotalEnergies EP Gabon : face au silence de la Direction, les salariés brandissent la menace d'une grève 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage]TotalEnergies : les salariés menacent de faire grève face au silence de la Direction
S'abonner
Bouton retour en haut de la page