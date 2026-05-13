Feuille de route du gouvernement : l’Intérieur et la Défense défendent leur bilan

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Le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault poursuit son processus d’évaluation des membres du gouvernement dans le cadre de la feuille de route des 100 premiers jours. Ce 12 mai 2026, le tour est revenu au ministre d’Etat, ministre de la Défense nationale, Brigitte Onkanowa et à son collègue de l’Intérieur, Adrien Nguema Mba, de présenter l’état d’avancement de leurs réalisations devant le vice-président du gouvernement.

Au cours de cette séance de travail, les deux membres du gouvernement ont détaillé les actions engagées dans leurs secteurs respectifs ainsi que les difficultés restant à surmonter pour atteindre les objectifs fixés. La ministre de la Défense nationale a notamment mis en avant le renforcement des effectifs militaires avec 3 500 recrues actuellement en formation dans les écoles militaires au Gabon et à l’étranger. Elle a également souligné l’adoption de plusieurs textes juridiques en Conseil des ministres ainsi que la signature d’accords de coopération avec des partenaires internationaux. Sur le plan opérationnel, Brigitte Onkanowa a évoqué des avancées en matière d’équipements de surveillance et de restructuration des dispositifs de défense.

Sécurité, décentralisation et administration territoriale

De son côté, le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a insisté sur la mise en œuvre de la loi sur la programmation sécuritaire, considérée comme l’un des piliers du Plan National de Croissance et de Développement. Adrien Nguema Mba a également fait le point sur le chantier de la décentralisation, affirmant que plusieurs décrets ont déjà été adoptés tandis que d’autres sont en examen au Conseil d’État. L’objectif affiché est de rendre effective la décentralisation avant la fin de l’année 2026. Concernant la protection civile, le ministre a indiqué qu’une politique de cartographie des zones à risques est en préparation, sous réserve de financements suffisants.

À l’issue des échanges, Hermann Immongault a pris acte des avancées enregistrées, notamment autour de la loi de programmation militaire et des réformes sécuritaires. Le vice-président du gouvernement a toutefois insisté sur la nécessité d’accélérer le traitement des textes juridiques encore en attente et de renforcer les actions liées à la décentralisation, à l’administration du territoire ainsi qu’à l’assainissement urbain. Cette série d’évaluations vise à mesurer l’efficacité de l’action gouvernementale et à maintenir la pression sur les ministères dans l’exécution des engagements pris durant les 100 premiers jours du gouvernement.