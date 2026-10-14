Gabon-Chine : Oligui Nguema attendu en visite d’État à Pékin du 3 au 8 novembre

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À moins de trois semaines d’un déplacement particulièrement attendu, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, s’est entretenu ce mercredi 14 octobre 2026 avec l’ambassadeur de Chine au Gabon, Zhou Ping. Au cœur de leurs échanges : les derniers réglages de la visite d’État qu’effectuera le chef de l’État gabonais dans l’Empire du Milieu, du 3 au 8 novembre 2026.

Qualifié de hautement stratégique par la chancellerie chinoise, ce séjour s’annonce intense. Au programme figurent notamment un sommet bilatéral entre les deux chefs d’État, des sessions de travail axées sur l’attraction des investissements, ainsi que la participation du président gabonais à une exposition d’envergure internationale.

Cette série de rencontres de haut niveau vise non seulement à sceller la solidarité politique entre Libreville et Pékin, mais aussi à explorer de nouveaux débouchés industriels, commerciaux et culturels pour l’économie gabonaise.

Infrastructures et logements au cœur des priorités

Au-delà du protocole diplomatique, cette audience a permis de faire le point sur des projets concrets appelés à transformer le paysage socio-économique national. Parmi les dossiers prioritaires évoqués par les deux diplomates, le chantier de construction de 500 logements sociaux dans la zone dite des Neuf Provinces occupe une place centrale, promettant de résorber en partie le déficit national en matière d’habitat.

Sur le plan industriel, le projet d’implantation d’une cimenterie dans cette même région retient particulièrement l’attention. Prévue pour s’étaler sur une durée de deux ans, cette unité industrielle ambitionne de booster la production locale de matériaux de construction, un levier essentiel pour faire baisser les coûts des chantiers tout en stimulant l’emploi local.

Impulser une nouvelle dynamique au partenariat bilatéral

Ces discussions s’inscrivent également dans la perspective du prochain Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC). Plateforme clé du dialogue entre la Chine et le continent africain, ce mécanisme offre un cadre privilégié pour mobiliser des financements d’envergure et accélérer le transfert de technologies.

En s’appuyant sur plusieurs décennies de relations bilatérales ininterrompues, le Gabon et la Chine entendent réaffirmer leur engagement mutuel dans des domaines aussi cruciaux que l’aménagement du territoire, la formation professionnelle et l’industrialisation. Il s’agira désormais, lors du séjour présidentiel de novembre, de transformer ces engagements de principe en accords opérationnels dotés de calendriers d’exécution rigoureux.