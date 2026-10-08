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Grève aux Sucreries du Gabon : le spectre d’une pénurie et de l’inflation du sucre

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 8 octobre 2026 à 9h44min
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Paquets de sucre © D.R.
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Alors que le tissu industriel des Sucreries du Gabon montrait déjà de graves signes d’essoufflement, l’explosion d’un conflit social d’envergure vient d’asséner un coup fatal au marché national du sucre. Entre installations vétustes, rendements agricoles en chute libre et arrêts de travail massifs, le pays s’enfonce dans une crise stratégique majeure dont le service minimum peine à masquer l’ampleur. 

Seul producteur et raffineur majeur du territoire, les Sucreries du Gabon occupent une position névralgique. Si le mouvement social venait à durer, la diminution du rythme d’extraction et de distribution impacterait directement les stocks disponibles. Une telle situation menacerait non seulement la consommation quotidienne des ménages, mais paralyserait également l’activité des industriels de l’agroalimentaire.

La fragilité du secteur n’est d’ailleurs pas nouvelle : la production nationale de sucre enregistrait déjà un recul alarmant de 25,3 % au tout début de l’année 2026, obligeant le pays à intensifier massivement son recours aux importations.

Tensions sur les prix et envolée de la spéculation

Sur le terrain, la tension s’est immédiatement répercutée dans le quotidien des consommateurs. Théoriquement fixé à 900 francs CFA, le paquet de sucre s’arrache désormais sur le marché informel entre 1 500 et 2 100 francs CFA selon les échoppes. Cette flambée fulgurante alimente une spéculation agressive qui risque, en cas de rupture prolongée, de renchérir par effet domino le coût de nombreuses autres denrées de première nécessité.

Face à cette détérioration, le ministère du Commerce est appelé à renforcer d’urgence ses contrôles sur la chaîne de distribution. Il lui incombe d’encadrer les pratiques des grossistes comme des détaillants afin d’enrayer les marges abusives, tout en gérant l’arrivée des importations exceptionnelles, lesquelles ont déjà bondi de plus de 212 % pour pallier le déficit local.

Trouver une sortie de crise sociale

L’urgence commande désormais de restaurer un dialogue constructif entre la direction et les partenaires sociaux. Seule une négociation globale, en mesure de prendre à bras-le-corps les revendications du personnel tout en réorganisant l’outil industriel, permettra d’enrayer la spirale inflationniste, de rétablir un climat de confiance mutuelle et de garantir la sécurité alimentaire de l’ensemble de la population.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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