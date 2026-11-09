Gabon : DUSK annonce un investissement de plus de 1 100 milliards de FCFA pour valoriser le gisement de Mabounié

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Le projet d’exploitation et de transformation des métaux critiques de Mabounié, dans la province du Moyen-Ogooué, franchit une nouvelle étape. Ce lundi 9 novembre 2026, DUSK Gabon SA, filiale de la société émiratie New Energy Metals (NEM), a annoncé avoir officiellement remis au gouvernement gabonais l’étude de faisabilité actualisée de son projet industriel. Porté par un investissement prévisionnel supérieur à 2 milliards de dollars, soit plus de 1 100 milliards de FCFA à titre indicatif, ce programme ambitionne de produire environ 16 000 tonnes de niobium par an, de générer plus de 2 000 emplois et de développer une chaîne intégrée de transformation locale des ressources minières.

Longtemps resté inexploité malgré son important potentiel minier, le gisement polymétallique de Mabounié pourrait désormais entrer dans une nouvelle phase de développement. Avec la finalisation de son étude de faisabilité actualisée, DUSK entend donner une impulsion décisive à ce projet présenté comme l’un des futurs piliers de la diversification économique gabonaise. L’enjeu dépasse la seule exploitation minière : il s’agit de construire, sur le territoire national, une véritable industrie de transformation des métaux critiques, capable de générer de la valeur ajoutée, de soutenir les exportations hors pétrole et de favoriser l’émergence de compétences industrielles gabonaises.

Une étude de faisabilité qui confirme les ambitions industrielles

Pour conduire cette nouvelle étape, DUSK s’est entourée de plusieurs groupes internationaux spécialisés dans l’ingénierie minière et industrielle, notamment Hatch, SRK Consulting, China ENFI Engineering Corporation (ENFI), Mecater et CCCC First Harbor Engineering Company. ENFI intervient actuellement comme principal contractant en ingénierie, avec des responsabilités couvrant le traitement du minerai, les infrastructures, les utilités industrielles ainsi que le raffinage du niobium, du tantale et du titane. Selon DUSK, les conclusions de l’étude confirment la solidité technique et économique du projet et permettent d’envisager sa progression vers les prochaines étapes de développement.

L’actualisation de cette étude s’est également accompagnée d’une révision de plusieurs paramètres structurants. Le plan d’exploitation minière a été optimisé, les circuits logistiques simplifiés et un parc industriel est envisagé à proximité de Port-Gentil. Le procédé de traitement a, lui aussi, été repensé afin d’améliorer les taux de récupération et de valoriser une gamme plus étendue de métaux critiques. Pour Eric Tizon, directeur général de DUSK, « En nous appuyant sur les travaux menés par le passé, nous avons apporté des améliorations structurelles majeures au projet ». Des ajustements qui, selon l’entreprise, renforcent sensiblement les perspectives économiques de l’investissement.

Plus de 2 000 emplois et une transformation locale des ressources

Avec un investissement annoncé supérieur à 2 milliards de dollars, DUSK entend développer une chaîne industrielle complète, depuis l’extraction du minerai jusqu’à sa transformation en produits à plus forte valeur ajoutée. À pleine capacité, les installations devraient produire environ 16 000 tonnes de niobium par an, auxquelles s’ajouteraient d’autres métaux critiques. Le projet prévoit également des investissements dans la logistique fluviale, les infrastructures portuaires et les unités industrielles. Cette organisation vise à faire du Gabon non seulement un fournisseur de ressources minières, mais également un territoire de production et de transformation destiné aux marchés internationaux.

Les retombées attendues concernent aussi l’emploi et le développement du tissu économique national. DUSK prévoit la création de plus de 2 000 emplois et affirme vouloir privilégier le recrutement de travailleurs gabonais, la formation des jeunes aux métiers de la mine et de la métallurgie ainsi que le recours aux fournisseurs locaux. L’entreprise ambitionne ainsi de favoriser la constitution d’un écosystème industriel autour du projet. Au-delà des emplois directs annoncés, les activités de transport, de maintenance, de sous-traitance et de services pourraient également bénéficier du déploiement progressif des installations.

Un partenariat industriel qui rapproche le Gabon et les Émirats arabes unis

Porté par New Energy Metals, société basée à Abu Dhabi et spécialisée dans les minerais critiques, le projet DUSK s’inscrit dans le renforcement des relations économiques entre le Gabon et les Émirats arabes unis. Il rejoint notamment les orientations défendues par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, en faveur de l’attraction des investissements privés, de l’industrialisation du secteur minier et de la transformation locale des matières premières. Pour DUSK, l’objectif consiste à faire de Mabounié un actif industriel compétitif, capable de contribuer durablement à la diversification de l’économie gabonaise.

Cette ambition s’accompagne d’engagements environnementaux et sociaux. L’entreprise indique vouloir développer ses activités conformément aux standards internationaux, en maintenant un dialogue étroit avec les communautés riveraines et les autorités locales. La concrétisation de ces engagements constituera un enjeu important à mesure que le projet progressera. « En développant une chaîne entièrement intégrée, de la mine au port, nous créerons une valeur durable pour le Gabon et apporterons au monde une nouvelle source fiable de niobium et d’autres métaux critiques », a déclaré Eric Tizon, soulignant la dimension à la fois nationale et internationale du programme.

Mabounié, un futur pôle industriel stratégique pour le Gabon

Au-delà de son ampleur financière, le projet DUSK pourrait contribuer à repositionner le Gabon dans les chaînes mondiales d’approvisionnement en métaux critiques. Le niobium, notamment utilisé dans certains aciers à haute performance et des applications industrielles spécialisées, représente une ressource stratégique pour plusieurs filières manufacturières. En développant des capacités locales de raffinage et de transformation, DUSK entend capter une part plus importante de la valeur économique issue de ces ressources. La perspective d’un parc industriel près de Port-Gentil ouvre également des possibilités de développement pour les infrastructures et les activités de services associées.

La remise officielle de l’étude de faisabilité constitue toutefois une étape préparatoire, et non le lancement effectif des travaux. Les prochaines phases devront notamment préciser le calendrier d’exécution, les conditions de financement, les autorisations nécessaires et les modalités concrètes de mise en œuvre des engagements sociaux et environnementaux. DUSK affirme être prête à poursuivre le développement du projet en partenariat avec les autorités gabonaises et les communautés concernées. Pour le Gabon, l’enjeu sera désormais de transformer cette ambition industrielle de plus de 1 100 milliards de FCFA en investissements effectifs, en emplois durables et en valeur ajoutée produite sur son territoire.