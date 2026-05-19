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Gabon : accord historique pour l’exploitation du gisement de fer de Milingui

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 19 mai 2026 à 16h22min
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Photo de famille au terme de la signature de la convention d’exploitation du gisement de fer de Milingui © D.R.
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L’État gabonais et la société indienne Havila Mining Gabon ont officialisé, le 15 mai dernier, la signature de la toute première convention d’exploitation du gisement de fer de Milingui. Situé dans la province de la Nyanga, ce site est désormais au cœur de l’un des projets industriels les plus ambitieux et stratégiques du pays.

La cérémonie de signature a réuni le ministre des Mines et des Ressources géologiques, Sosthène Nguema Nguema, le ministre de l’Économie, Thierry Minko, ainsi que Gabriel Kamga, représentant de Havila Mining Gabon. Cet accord majeur couronne près de neuf années de recherches géologiques intensives et de négociations techniques rigoureuses.

Le potentiel du gisement de Milingui est colossal, avec des réserves estimées à environ 500 millions de tonnes de minerai de fer. Pour la phase initiale, les opérations se concentreront sur l’extraction de 35 millions de tonnes de minerai à haute teneur, qualifié de DSO (Direct Shipping Ore). Ce type de minerai présente l’immense avantage de pouvoir être exporté directement, sans nécessiter de lourds processus de transformation préalable. Un atout logistique et financier majeur qui permettra d’accélérer la mise en production et de générer rapidement des revenus substantiels pour l’État.

Ce grand projet s’inscrit en droite ligne de la vision du président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema, qui souhaite transformer les ressources naturelles en un véritable moteur de croissance durable et de diversification économique. Sous la direction du ministère des Mines, le secteur s’impose désormais comme le pilier central de la transformation structurelle de l’économie gabonaise, traditionnellement dépendante des hydrocarbures.

Un impact économique et social majeur pour la Nyanga

Au-delà des perspectives macroéconomiques, les retombées locales s’annoncent massives. Le projet Milingui devrait rapidement redynamiser le tissu social de la province de la Nyanga. Dès la phase de lancement, ce sont près de 530 emplois directs et plus de 1 000 emplois indirects qui seront créés. Une bouffée d’oxygène pour la jeunesse et les populations locales, qui bénéficieront de nouvelles opportunités de formation et d’insertion professionnelle.

En scellant ce partenariat de long terme avec Havila Mining Gabon, le pays réaffirme sa forte attractivité auprès des investisseurs internationaux et démontre sa capacité à valoriser son sous-sol de manière responsable et efficace. Une nouvelle dynamique industrielle est lancée, porteuse de promesses pour l’économie nationale et les générations futures.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 19 mai 2026 à 16h22min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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