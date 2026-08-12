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La transformation progressive de la voirie du Grand Libreville se poursuit. Dans le 2ᵉ arrondissement de la capitale, la société Le Roi des Chantiers (LRC), filiale du groupe Jeta, a engagé depuis plusieurs jours des travaux d’agrandissement de la chaussée sur l’axe reliant le PK0 au PK5. Déjà visibles entre le rond-point du PK0 et les feux tricolores de Bessieux, ces travaux s’inscrivent dans la politique d’amélioration du cadre de vie et d’embellissement de Libreville portée par le président de la République, chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Les automobilistes qui empruntent quotidiennement l’axe du PK0 peuvent déjà constater le déploiement des engins. Depuis plusieurs jours, les équipes de Le Roi des Chantiers interviennent sur cette artère particulièrement fréquentée de la capitale afin d’en accroître les capacités et d’améliorer progressivement les conditions de circulation.

Un axe stratégique au cœur de Libreville

Le chantier actuellement visible part du rond-point du PK0, longe notamment l’entrée du lycée catholique Immaculée Conception et la devanture de la Cité Émeraude, avant de progresser en direction des feux tricolores de Bessieux. À terme, les interventions doivent concerner l’axe jusqu’au PK5 en passant par l’ancienne gare routière et le carrefour Rio.

L’élargissement de cette chaussée revêt une importance particulière au regard de la fréquentation de cet itinéraire. L’axe PK0-PK5 constitue en effet l’une des principales pénétrantes de Libreville et supporte quotidiennement un important trafic automobile, avec des ralentissements récurrents aux heures de pointe.

Sur le terrain, LRC entend accélérer autant que possible l’exécution des travaux. Les engins sont déjà mobilisés pour préparer les emprises nécessaires à l’agrandissement de la voie. L’enjeu sera de faire progresser le chantier tout en limitant autant que possible les perturbations pour les automobilistes, les riverains et les activités économiques installées le long de cet itinéraire.

Ces travaux interviennent également dans un secteur où plusieurs projets d’aménagement et de modernisation urbaine sont actuellement conduits, notamment autour de la Cité Émeraude.

LRC mobilisée dans la transformation de la voirie

Filiale du groupe Jeta, Le Roi des Chantiers est ainsi appelée à contribuer à la matérialisation des ambitions affichées en matière d’infrastructures urbaines. Au-delà de l’élargissement proprement dit, la réussite de l’opération devra se mesurer à la qualité des aménagements réalisés, à leur durabilité et à leur capacité à fluidifier effectivement la circulation.

Réduire durablement les difficultés de circulation

Le chantier s’inscrit dans la politique impulsée par le président de la République, chef du gouvernement Brice Clotaire Oligui Nguema visant à améliorer l’embellissement de Libreville, mais surtout le cadre de vie des populations. Une orientation qui se traduit depuis plusieurs mois par la multiplication des travaux de voirie, de réhabilitation et d’aménagement dans différents quartiers du Grand Libreville.

Sur cet axe, l’attente reste importante. L’élargissement de la chaussée devrait permettre, une fois les travaux achevés, d’accroître la capacité de circulation et de réduire certains points de congestion qui compliquent quotidiennement les déplacements.