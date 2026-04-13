Hainan Expo 2026 : Le nouveau carrefour mondial de la consommation s’ouvre à Haikou

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L’île de Hainan, surnommée le « Hawaï chinois », ne se contente plus de séduire par ses plages de sable fin. Depuis ce lundi 13 avril et jusqu’au 18 avril 2026, la province méridionale de la Chine se transforme en une plateforme commerciale d’envergure planétaire à l’occasion de l’Exposition internationale des produits de consommation de Chine (CICPE), plus connue sous le nom de Hainan Expo.

Lancée en 2021, cette foire est devenue, en seulement quelques éditions, le pivot de la stratégie économique de Beijing. À la croisée de la consommation intérieure et de l’ouverture internationale, l’événement symbolise l’ambition de la Chine de transformer Hainan en un port de libre-échange de classe mondiale. Cette année, le salon franchit un nouveau palier : selon Sheng Qiuping, vice-ministre du Commerce, les produits internationaux représentent désormais 65 % des exposants, une progression fulgurante de 20 points par rapport à l’année précédente.

Un hub technologique et de luxe

Le succès de la CICPE 2026 repose sur une offre massive et diversifiée. Plus de 3 400 marques issues de 60 pays et régions ont investi les halls d’exposition de Haikou. Si le luxe et l’alimentation restent des piliers, l’innovation technologique s’impose cette année avec des démonstrations de robotique, d’intelligence artificielle et de mobilité intelligente.

L’objectif est double : stimuler la consommation locale en incitant les citoyens chinois à dépenser sur leur propre sol, grâce à des politiques de duty-free ultra-attractives, et offrir aux marques étrangères une porte d’entrée privilégiée vers l’un des marchés les plus dynamiques au monde.

Un rayonnement multisectoriel

L’édition 2026 marque également une diversification géographique et thématique. En parallèle du site principal, des événements satellites enrichissent l’expérience, notamment un salon du yachting à Sanya et une exposition dédiée à la santé à Bo’ao.

Au-delà des transactions commerciales, la Hainan Expo s’affirme comme un puissant outil de soft power. En projetant l’image d’une Chine ouverte, moderne et innovante, l’île de l’expo s’impose comme le baromètre incontournable des tendances de consommation mondiale pour les décennies à venir.