Gabon : 729 000 personnes vivent toujours sous le seuil de pauvreté 

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À première vue, les indicateurs économiques affichent un signal encourageant : le taux de pauvreté diminue au Gabon. Cependant, l’examen détaillé des données révèle un bilan nettement plus nuancé. Selon la Note de conjoncture économique 2026 publiée par la Banque mondiale, environ 729 000 Gabonais vivaient toujours sous le seuil national de pauvreté en 2024. Un volume quasi identique à celui enregistré en 2017, ce qui remet directement en cause la portée réelle des stratégies de lutte contre la précarité.

Si le pourcentage de personnes démunies régresse à l’échelle globale, la dynamique démographique vient neutraliser ces bénéfices. L’augmentation de la population absorbe les gains obtenus, maintenant le nombre absolu de citoyens vulnérables à un niveau alarmant. L’amélioration perçue dans les tableurs institutionnels tarde ainsi à se concrétiser sur le terrain.

Parallèlement, les disparités socio-économiques s’accentuent à travers le pays. Avec un coefficient de Gini franchissant la barre des 0,40, la répartition de la richesse nationale souffre d’un déséquilibre flagrant. L’enjeu fondamental ne réside plus uniquement dans la création de valeur, mais bien dans le partage équitable des ressources générées. Tant que les écarts de revenus s’élargiront, la seule baisse du taux de pauvreté demeurera un baromètre incomplet du progrès social.

Repenser la protection sociale pour cibler les plus vulnérables

Face à ce constat, l’institution financière internationale plaide pour une refonte ciblée du réseau de solidarité nationale. Plutôt que de s’appuyer sur des aides génériques aux retombées diffuses, la Banque mondiale préconise des dispositifs structurés autour des caractéristiques réelles des foyers, notamment la taille des ménages et la charge familiale.

Cette recommandation souligne la nécessité de moderniser l’appareil d’assistance publique. La réussite de cette réforme dépendra de sa capacité à orienter les ressources directement vers les ménages les plus défavorisés, garantissant ainsi un impact mesurable sur leur quotidien.

L’exigence de résultats concrets

Pour éviter que ces orientations ne s’apparentent à de simples déclarations d’intention, un suivi rigoureux s’impose. La mise en place de mécanismes d’évaluation transparents permettra d’ajuster les politiques publiques en fonction des résultats observés sur le terrain.

En maintenant près de trois quarts de million de personnes dans la précarité, le Gabon se trouve face à un impératif majeur. Pour répondre aux attentes de la population, les autorités doivent désormais dépasser la logique des ratios chiffrés pour orchestrer une transformation tangible des conditions de vie.