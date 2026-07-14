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Projet de Loi de Finances 2027 : Entre rigueur budgétaire et maintien des filets sociaux

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 14 juillet 2026 à 17h59min
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Hermann Immongault entouré des membres du gouvernement lors de l'ouverture des Conférences budgétaires © D.R.
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Le gouvernement a lancé ce mardi 14 juillet 2026, les conférences budgétaires consacrées à l’élaboration du projet de loi de finances 2027. Présidée par le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, en présence des membres du gouvernement et des responsables de plusieurs administrations, cette rencontre marque le coup d’envoi d’un processus qui doit aboutir à un budget conciliant discipline budgétaire et priorités sociales. Dans son allocution d’ouverture, le coordonnateur de l’action gouvernementale a rappelé que le budget de l’État ne saurait être appréhendé comme une simple juxtaposition de besoins sectoriels, invitant chaque ministère à inscrire ses propositions dans une vision globale, cohérente et conforme aux orientations fixées par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Hermann Immongault a fixé un cap, celui de restaurer durablement les équilibres des finances publiques sans remettre en cause les acquis sociaux. Si la maîtrise des dépenses constitue une exigence incontournable, elle ne devra en aucun cas se traduire par un affaiblissement des mécanismes de solidarité nationale. Le vice-président du gouvernement a ainsi érigé en priorités la préservation des allocations d’urgence, le renforcement de la justice sociale, l’accès universel à l’eau potable et à l’électricité, ainsi que les politiques en faveur de l’employabilité des jeunes et du soutien aux ménages les plus vulnérables. Ces orientations devront être intégrées dans l’ensemble des propositions budgétaires des ministères afin de garantir un budget au service des populations.

Une gestion plus rigoureuse des ressources publiques

Pour atteindre ces objectifs sans aggraver les déficits, l’exécutif entend instaurer une discipline budgétaire plus exigeante. Hermann Immongault a demandé que chaque demande de crédit soit justifiée « au premier franc CFA » et classée selon trois catégories : dépenses de première nécessité, projets en cours et mesures nouvelles. Les investissements ne pourront être retenus que s’ils disposent d’études de faisabilité solides et d’un niveau de maturité suffisant. Tout dossier incomplet ou insuffisamment documenté sera automatiquement retourné au ministère concerné avant tout arbitrage. Cette méthode vise à mettre fin aux reconductions automatiques de crédits et à renforcer la qualité de la programmation budgétaire.

Le vice-président du gouvernement a également fait de la mobilisation des ressources nationales une priorité majeure. Il a exigé un recensement exhaustif des recettes fiscales et non fiscales des agences, établissements publics et autres organismes sous tutelle, en rappelant que celles-ci devront être présentées pour leur montant brut, sans utilisation extrabudgétaire. Cette démarche vise à renforcer la transparence, à lutter contre les fuites de recettes et à réintégrer l’ensemble des ressources publiques dans le circuit du Trésor. Au terme de ces conférences budgétaires, prévues jusqu’à la semaine prochaine, le gouvernement ambitionne de présenter un projet de loi de finances 2027 sincère, réaliste et soutenable, où la rigueur financière demeure indissociable de la protection des plus fragiles et du financement des priorités nationales.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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