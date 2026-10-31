Projet de budget 2027 : la masse salariale des fonctionnaires des Finances et du Budget bondit de 9,71 milliards de FCFA

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une augmentation de 9,71 milliards de FCFA des dépenses de personnel de la mission Gestion des finances publiques. Selon les tableaux budgétaires du texte, cette enveloppe passerait de 39,97 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 49,69 milliards en 2027, soit une progression de 24,3 %. Paradoxalement, le budget global de la mission diminuerait de 1,23 milliard, pour s’établir à 148,76 milliards de FCFA. Cette évolution révèle une redistribution importante des crédits, marquée notamment par une hausse spectaculaire des dépenses de personnel consacrées au pilotage de la politique financière, tandis que les investissements reculeraient de 5,89 milliards.

Dans un contexte où le Gabon doit concilier mobilisation des recettes, maîtrise des dépenses publiques et gestion de ses engagements financiers, l’évolution des moyens accordés aux administrations financières constitue un enjeu budgétaire majeur. La mission Gestion des finances publiques regroupe plusieurs programmes essentiels, notamment la fiscalité, la comptabilité publique, la trésorerie, la gestion de la dette et le contrôle des ressources de l’État. Pour 2027, l’augmentation des dépenses de personnel contraste avec la réduction des autres catégories de crédits. Mais cette progression ne concerne pas uniformément les différentes administrations : elle résulte principalement d’une forte hausse concentrée sur le programme de pilotage et de soutien.

Le pilotage des finances publiques gagne 7,75 milliards de masse salariale

Le programme Pilotage et soutien à la politique de gestion des finances publiques enregistrerait la plus forte progression des dépenses de personnel. Son enveloppe passerait de 892,98 millions de FCFA en 2026 à 8,64 milliards en 2027, soit une augmentation de 7,75 milliards. À lui seul, ce programme expliquerait près de 80 % de la hausse globale de la masse salariale de la mission. Une variation d’une telle ampleur appelle des précisions sur les éventuelles modifications de périmètre budgétaire, les réaffectations d’agents ou les charges nouvelles intégrées au programme.

Le budget global de ce programme progresserait de 21,71 à 24,77 milliards de FCFA, soit 3,06 milliards supplémentaires. Cette augmentation serait toutefois accompagnée d’une diminution de 3,66 milliards des investissements et de 536,21 millions des dépenses de biens et services. La progression des dépenses de personnel dépasserait donc largement celle du budget total. Les tableaux budgétaires ne permettent pas de déterminer si cette évolution résulte de recrutements, de régularisations administratives ou d’un transfert de charges salariales auparavant inscrites dans d’autres programmes.

La comptabilité publique concentre 3,34 milliards supplémentaires

Le programme Comptabilité et trésorerie de l’État bénéficierait également d’une augmentation importante de ses dépenses de personnel. Celles-ci passeraient de 8,49 milliards de FCFA en 2026 à 11,83 milliards en 2027, soit une progression de 3,34 milliards, correspondant à 39,3 %. Son budget global augmenterait de 5,64 milliards pour atteindre 19,84 milliards de FCFA. Les investissements progresseraient parallèlement de 1,49 milliard, tandis que les dépenses de biens et services augmenteraient de 820,64 millions.

Cette évolution intervient dans un domaine stratégique pour l’exécution budgétaire, la gestion de la trésorerie et le règlement des dépenses publiques. Toutefois, les crédits supplémentaires ne permettent pas, à eux seuls, de déterminer les moyens humains effectivement renforcés. Il serait notamment nécessaire de connaître l’évolution des effectifs des services du Trésor, les éventuelles revalorisations indemnitaires et les besoins nouveaux liés aux missions de comptabilité publique. L’augmentation des investissements mériterait également d’être détaillée afin d’identifier les opérations de modernisation éventuellement financées.

Fiscalité et dépenses publiques : des évolutions contrastées

Le programme Gestion fiscale enregistrerait une progression plus modérée de ses dépenses de personnel, qui passeraient de 11,72 à 12,30 milliards de FCFA, soit 586,03 millions supplémentaires. Le programme Gestion des dépenses publiques bénéficierait également d’une augmentation de 490,85 millions, portant sa masse salariale à 9,67 milliards. Ces deux programmes concentreraient ainsi près de 22 milliards de FCFA de dépenses de personnel en 2027. Leurs évolutions restent néanmoins très inférieures à celle du pilotage de la politique financière.

À l’inverse, plusieurs programmes connaîtraient des réductions importantes. Les dépenses de personnel du programme Gestion de la dette reculeraient de 1,27 milliard de FCFA, passant de 2,31 à 1,04 milliard. Celles du Contrôle des ressources et des charges publiques diminueraient de 946,88 millions, pour atteindre 2,98 milliards. Les programmes Gestion du contentieux de l’État et Gestion du patrimoine de l’État enregistreraient également des baisses respectives de 176,28 et 65,25 millions. Ces mouvements divergents soulèvent la question d’éventuelles réaffectations budgétaires entre les différentes structures.

Les investissements diminuent de près de 5,90 milliards

À l’échelle de la mission Gestion des finances publiques, les dépenses de personnel passeraient précisément de 39 973 289 014 FCFA en 2026 à 49 685 291 646 FCFA en 2027, soit une augmentation de 9 712 002 632 FCFA. Elles représenteraient désormais 33,4 % du budget total, contre 26,7 % en 2026. Cette progression serait compensée par une diminution de 4,08 milliards des dépenses de biens et services, de 2,99 milliards des transferts et de 5,89 milliards des investissements.

Les crédits d’investissement seraient ainsi ramenés de 36,71 à 30,81 milliards de FCFA, soit une réduction de 16,1 %. Dans le même temps, les autres dépenses progresseraient de 2,02 milliards, pour atteindre 17,71 milliards. Cette redistribution interroge sur les priorités retenues entre charges de personnel, modernisation administrative et financement des outils de gestion financière. Elle ne permet cependant pas d’établir que les investissements abandonnés ou réduits concerneraient nécessairement les systèmes informatiques, les équipements ou les infrastructures administratives, faute de ventilation détaillée.

Une hausse salariale à expliquer dans un contexte de maîtrise budgétaire

L’augmentation de 24,3 % des dépenses de personnel des Finances publiques constitue un arbitrage notable, d’autant qu’elle intervient dans une mission dont le budget global diminuerait de 0,8 %. Elle pourrait notamment refléter une réorganisation administrative, des changements de classification budgétaire ou une évolution des charges salariales. Mais aucune de ces explications ne peut être confirmée sans disposer des effectifs comparables entre 2026 et 2027 et d’une ventilation des rémunérations, primes, indemnités et autres charges.

La principale interrogation porte sur les 7,75 milliards de FCFA supplémentaires inscrits au programme de pilotage et de soutien, qui concentrerait l’essentiel de la hausse. Une clarification de cette évolution permettrait de mieux comprendre les arbitrages opérés entre les administrations financières et d’apprécier leur cohérence avec les objectifs de gestion des ressources publiques. Car au-delà des 49,69 milliards de FCFA prévus pour les dépenses de personnel, le PLF 2027 pose une question centrale : comment justifier une augmentation de près de 10 milliards de charges salariales alors que les crédits globaux de la mission et ses investissements diminuent ?