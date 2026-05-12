Gabon : VAALCO Energy affiche des performances record au 1er trimestre 2026 

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L’opérateur pétrolier VAALCO Energy a publié récemment ses résultats opérationnels pour le premier trimestre 2026. Portée par des succès de forage sans précédent sur le bloc offshore d’Etame, la compagnie américaine révise ses ambitions à la hausse et consolide sa position stratégique dans le paysage énergétique gabonais.

L’année 2026 s’ouvre sous le signe de l’excellence opérationnelle pour VAALCO Energy. Alors que le secteur pétrolier scrute les capacités de renouvellement des gisements matures, la compagnie vient de faire mentir les prévisions les plus prudentes. Sa dernière campagne de forage en mer, menée sur le bloc emblématique d’Etame, a délivré des résultats qualifiés de « records » par la direction technique du groupe.

Des forages aux rendements exceptionnels

Le premier trimestre a été marqué par la mise en service de deux infrastructures majeures. Si le puits Etame 15H, opérationnel depuis février, affiche une production solide de 2 000 barils par jour (bpj), c’est le puits Etame 14H qui a créé la surprise en avril. Avec un débit initial de 4 850 bpj, dont 2 850 reviennent directement à VAALCO, ce forage surpasse largement les estimations géologiques initiales.

Cette montée en puissance mécanique, couplée à une optimisation constante des installations existantes, permet à la compagnie de maintenir une courbe de production ascendante depuis la fin de l’exercice 2025.

Une stratégie fiscale maîtrisée

Sur le plan financier, les volumes de ventes affichés pour ce trimestre peuvent sembler, de prime abord, en léger retrait. Une analyse que les experts tempèrent immédiatement : cette baisse comptable résulte d’un mécanisme de « lifting » (prélèvement de brut) effectué par l’État gabonais.

Cette opération, strictement planifiée, permet à la société de s’acquitter de ses obligations fiscales étrangères pour l’ensemble de l’année. Ce prélèvement étant désormais soldé, VAALCO dispose d’un horizon dégagé pour la commercialisation intégrale de sa production sur les trois trimestres restants.

Optimisme et révision des objectifs

Fort de ces actifs, l’état-major de VAALCO a officiellement relevé ses objectifs annuels. Les prévisions de croissance des ventes nettes, initialement prudentes, passent d’une fourchette de 8 % à désormais 12 %. Cette confiance est soutenue par deux cargaisons majeures prévues pour le deuxième trimestre, lesquelles devraient mécaniquement doper le chiffre d’affaires.

En parvenant à accroître ses capacités d’extraction tout en respectant ses enveloppes budgétaires, VAALCO Energy démontre une rigueur de gestion remarquable. Entre expertise technique et réussite géologique, la junior américaine confirme son statut de partenaire incontournable pour l’économie pétrolière du Gabon.