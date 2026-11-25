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Les résultats du Recensement général de la population et des logements (RGPL), validés en octobre 2026, révèlent une réalité démographique saisissante : le Gabon compte désormais 1,2 million d’étrangers sur 3,5 millions d’habitants. Face à ce constat et aux récentes annonces sécuritaires du ministère de l’Intérieur, l’exécutif est appelé à dépasser le simple cadre répressif pour bâtir une gouvernance migratoire cohérente.

Le débat sur la question migratoire s’invite avec acuité au sommet de l’État. Avec une population étrangère représentant 34,1 % des résidents du pays selon les chiffres officiels du RGPL entérinés en octobre 2026, le Gabon se trouve à la croisée des chemins. Au-delà de l’annonce d’un tour de vis sécuritaire, une interrogation fondamentale demeure quant à la capacité réelle des pouvoirs publics à encadrer les flux d’entrée, les modalités d’installation et l’exercice des activités économiques sur le territoire national.

Le tour de vis sécuritaire d’Edgard Moukoumbi

Conscient des enjeux liés à cette pression démographique, le gouvernement a décidé de montrer les muscles. Le 17 novembre dernier, s’adressant directement aux Forces de police nationale, le ministre de l’Intérieur, Edgard Moukoumbi, a annoncé un durcissement significatif des opérations de contrôle. Le dispositif prévoit une vérification systématique des pièces d’identité et des titres de séjour, une surveillance accrue contre les entrées clandestines ainsi que des reconduites fermes à la frontière. Les ressortissants en situation irrégulière ou impliqués dans des activités illicites sont particulièrement ciblés par cette offensive.

Sur le terrain, notamment à Libreville, cette présence étrangère est devenue omniprésente. Des grands carrefours aux artères secondaires jadis épargnées, la vente à la criée exercée par des commerçants étrangers s’est généralisée. Nombre d’entre eux, maîtrisant à peine quelques rudiments de français, exerceraient en toute illégalité, sans documents administratifs validés, soulevant de légitimes questions sur les filières qui facilitent leur arrivée et leur installation.

Des réseaux structurés et des « villages clandestins »

La problématique déborde largement le cadre du secteur informel urbain. À l’intérieur du pays, dans certaines localités, la concentration de communautés étrangères aurait favorisé l’émergence de véritables « villages clandestins ». Perçus comme des zones de non-droit, ces foyers cristallisent de vives inquiétudes en matière de sécurité, de trafics divers et d’occupation anarchique de l’espace foncier.

Par ailleurs, la structuration de réseaux communautaires bien huilés, capables d’organiser l’accueil et l’insertion de nouveaux arrivants, interroge sur le contrôle administratif et fiscal de ces circuits parallèles. Dès lors, la riposte de l’État ne saurait se résumer à des coups de filet ponctuels ou à des expulsions.

Assainir les pratiques et organiser l’ouverture

Pour répondre durablement au défi, le Gabon doit se doter d’une stratégie globale intégrant l’identification rigoureuse des résidents étrangers, le suivi des titres de séjour, la régulation des activités commerciales et une coopération renforcée avec les pays d’origine.

Cependant, l’efficacité de toute réforme passe aussi par l’exemplarité des forces de l’ordre. Le ministre de l’Intérieur a lui-même fustigé les dérives constatées sur le terrain, dénonçant le racket, les contrôles abusifs et les extorsions de fonds perpétrés par certains policiers. Comment, en effet, garantir l’autorité de la loi lorsque ses propres garants participent à son contournement ? Face à un taux de 34,1 % de population étrangère, l’équation consiste désormais à concilier souveraineté nationale, impératifs sécuritaires, dynamisme économique et respect des droits humains, afin de substituer à une fermeture illusoire une ouverture parfaitement maîtrisée.