Gabon : Bilie-By-Nze enfin entendu par le juge après plusieurs mois de détention 

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Il avait été placé sous mandat de dépôt à la Prison centrale de Libreville le 16 avril 2026. Après plusieurs demandes de remise en liberté provisoire infructueuses, l’ancien Premier ministre et opposant au régime en place, Alain-Claude Bilie-By-Nze a finalement été entendu au fond ce 5 novembre 2026 par le juge d’instruction. Poursuivi pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance présumés dans une affaire qui date de 2008, le président de Ensemble pour le Gabon (EPG) a pour la première fois pu donner sa version des faits.

Accompagné de l’un de ses avocats gabonais, Maître Sarah Oniane, Alain-Claude Bilie-By-Nze a, selon ce dernier, répondu aux questions du magistrat instructeur, ouvrant ainsi un nouveau cycle dans cette procédure judiciaire. Il faut dire que jusqu’ici, seule la plaignante, Baba Ramatou, avait pu livrer sa version des faits, une situation maintes fois critiquée par les conseils du prévenu, qui ont saisi le juge le 15 octobre puis une nouvelle fois à la suite de la prorogation de sa détention préventive.

Bilie-By-Nze satisfait de son audition

Selon Me Oniane, cité par L’Union, Alain-Claude Bilie-By-Nze « a répondu sans hésitation, sans réserve, avec une limpide clarté », aux questions du magistrat. L’Avocat a indiqué que son client s’est dit satisfait « le juge m’a permis de dire tout ce que je sais et il m’a donné le temps de parole que j’ai voulu », aurait indiqué Bilie-By-Nze.

Après cette audition, la procédure devrait désormais suivre son cours avec une confrontation entre Baba Ramatou et Alain-Claude Bilie-Nze, suivi de l’enquête de moralité et du dépôt des mémoires par la défense. Au terme de ce cycle, le magistrat instructeur décidera d’un non-lieu ou d’un renvoi en correctionnel. Rappelons que le dernier Premier ministre d’Ali Bongo et candidat malheureux à la dernière présidentielle et principal opposant au président Brice Clotaire Oligui Nguema bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à ce qu’une condamnation définitive soit prononcée.