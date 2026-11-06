A La UneDerniers articlesJUSTICE

Gabon : Bilie-By-Nze enfin entendu par le juge après plusieurs mois de détention 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 6 novembre 2026 à 12h30min
1 877 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préféréesMédia certifié par Média Métri
Alain-Claude Bilie-By-Nzé en miniature © D.R
Ecouter l'article

Il avait été placé sous mandat de dépôt à la Prison centrale de Libreville le 16 avril 2026. Après plusieurs demandes de remise en liberté provisoire infructueuses, l’ancien Premier ministre et opposant au régime en place, Alain-Claude Bilie-By-Nze a finalement été entendu au fond ce 5 novembre 2026 par le juge d’instruction. Poursuivi pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance présumés dans une affaire qui date de 2008, le président de Ensemble pour le Gabon (EPG) a pour la première fois pu donner sa version des faits.

BGFIBank

Accompagné de l’un de ses avocats gabonais, Maître Sarah Oniane, Alain-Claude Bilie-By-Nze a, selon ce dernier, répondu aux questions du magistrat instructeur, ouvrant ainsi un nouveau cycle dans cette procédure judiciaire. Il faut dire que jusqu’ici, seule la plaignante, Baba Ramatou, avait pu livrer sa version des faits, une situation maintes fois critiquée par les conseils du prévenu, qui ont saisi le juge le 15 octobre puis une nouvelle fois à la suite de la prorogation de sa détention préventive. 

UCET

Bilie-By-Nze satisfait de son audition 

Selon Me Oniane, cité par L’Union, Alain-Claude Bilie-By-Nze « a répondu sans hésitation, sans réserve, avec une limpide clarté », aux questions du magistrat. L’Avocat a indiqué que son client s’est dit satisfait « le juge m’a permis de dire tout ce que je sais et il m’a donné le temps de parole que j’ai voulu », aurait indiqué Bilie-By-Nze. 

Après cette audition, la procédure devrait désormais suivre son cours avec une confrontation entre Baba Ramatou et Alain-Claude Bilie-Nze, suivi de l’enquête de moralité et du dépôt des mémoires par la défense. Au terme de ce cycle, le magistrat instructeur décidera d’un non-lieu ou d’un renvoi en correctionnel. Rappelons que le dernier Premier ministre d’Ali Bongo et candidat malheureux à la dernière présidentielle et principal opposant au président Brice Clotaire Oligui Nguema bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à ce qu’une condamnation définitive soit prononcée.

Flory Events
Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 6 novembre 2026 à 12h30min
1 877 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Gabon : VAALCO Energy boucle sa campagne de forage avec une production en hausse de 34,5 %

6 novembre 2026 à 15h27min

Gestion des déchets : l’insalubrité persiste en dépit du calendrier d’assainissement 

6 novembre 2026 à 15h17min

Coopération sino-gabonaise : Oligui Nguema et Li Qiang scellent un agenda économique ambitieux à Pékin

6 novembre 2026 à 11h11min

Gabon : Zehou Moussok renvoie Onanga Ndiaye à ses contradictions politiques

6 novembre 2026 à 11h00min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page