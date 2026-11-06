Coopération sino-gabonaise : Oligui Nguema et Li Qiang scellent un agenda économique ambitieux à Pékin

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La diplomatie entre Libreville et Pékin passe à la vitesse supérieure. Dans le cadre solennel du Grand Palais du Peuple, la séance de travail tenue ce vendredi 6 novembre 2026 entre le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, et le Premier ministre de la République populaire de Chine, Li Qiang, a permis d’insuffler une dynamique nouvelle et résolument pragmatique à la coopération bilatérale. Entouré d’une importante délégation gouvernementale et sectorielle, le Chef de l’État a axé les échanges sur la matérialisation d’accords stratégiques majeurs.

Au cours de cet entretien de haut niveau, le Premier ministre chinois a chaleureusement salué le leadership du Président gabonais, tout en réaffirmant la ferme volonté de son gouvernement de densifier les flux commerciaux avec le Gabon. L’empire du Milieu entend notamment accompagner la vision industrielle de Libreville en soutenant activement la politique de transformation locale des ressources naturelles.

Par ailleurs, Pékin a exprimé son souhait d’accentuer la coopération dans le secteur vital de l’énergie, ciblant à la fois le développement et l’exploitation optimale des infrastructures énergétiques du pays. Cette synergie s’inscrit dans la continuité des priorités nationales gabonaises visant à bâtir une économie plus résiliente et diversifiée.

Une convergence de visions et quatre priorités d’investissement

Prenant la parole, le Président de la République a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers son homologue Xi Jinping pour la qualité de l’accueil réservé à la délégation gabonaise. Brice Clotaire Oligui Nguema a salué la promotion d’un partenariat « gagnant-gagnant », concrétisée par la décision historique de la Chine d’accorder une exemption de droits de douane sur l’ensemble des produits africains importés. Le Chef de l’État a également réaffirmé l’adhésion et le soutien du Gabon à la vision chinoise d’une « communauté d’avenir partagé ».

Afin d’ancrer cette relation dans du concret, le dirigeant gabonais a formellement invité les décideurs et investisseurs chinois à intensifier leurs opérations au Gabon autour de quatre piliers fondamentaux notamment l’exploitation et l’optimisation du secteur minier; la transformation industrielle locale des matières premières; le développement durable de la pêche et des ressources halieutiques et le renforcement des programmes de formation professionnelle et technique.

Vers une amitié bilatérale renforcée

À l’issue des discussions, les deux délégations ont exprimé leur volonté commune de préserver et d’approfondir les liens d’amitié historiques scellés entre les deux nations. En orientant l’alliance sino-gabonaise vers la création de valeur ajoutée et la montée en compétences, cette rencontre à Pékin pose des jalons solides pour le développement socio-économique des deux peuples.