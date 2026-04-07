Gabon : une salle forte pour l’ivoire et 17,5 millions d’euros pour renforcer la lutte contre le braconnage

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Le 25 mars 2026 à Libreville, le vice-président du gouvernement Hermann Immongault a inauguré de nouvelles infrastructures dédiées à la traçabilité de l’ivoire et du bois, avant la signature d’un financement de 17,5 millions d’euros avec l’Agence française de développement pour renforcer les moyens opérationnels du ministère des Eaux et Forêts. Une étape clé dans la stratégie de gestion durable des ressources naturelles.

Le Gabon poursuit sa politique de valorisation durable de son patrimoine forestier. À travers l’Accord de Conversion de Dette franco-gabonais (ACD), plusieurs projets structurants ont été déployés afin de concilier exploitation économique et préservation de la biodiversité.

Des infrastructures pour sécuriser l’ivoire et tracer le bois

La cérémonie a été marquée par l’inauguration d’une salle forte de stockage des ivoires à Libreville. Cette infrastructure vise à « assurer la sécurisation des produits saisis et à renforcer la lutte contre le braconnage », en garantissant la traçabilité des ivoires issus de saisies.

Dans le même élan, les autorités ont réceptionné une salle dédiée au Système national de Traçabilité du Bois du Gabon (SNTBG). Ce dispositif permettra de « suivre le bois, de la coupe en grume jusqu’à son exportation », renforçant ainsi la transparence dans la filière forestière.

Un financement de 17,5 millions d’euros pour renforcer les capacités

À l’issue de ces inaugurations, plusieurs personnalités, dont Thierry Minko et Maurice Ntossui Allogo, ont procédé à la signature d’une convention de financement avec l’AFD.

D’un montant de 17,5 millions d’euros, ce projet vise à « renforcer les infrastructures et les moyens opérationnels des structures déconcentrées » du ministère. Il s’inscrit dans le cadre du projet RIMOSD, également financé par l’ACD.

Un appui stratégique aux politiques publiques environnementales

Concrètement, ce financement permettra d’équiper les agents sur le terrain en moyens logistiques adaptés : logements, locaux et équipements. L’objectif est d’améliorer l’efficacité des interventions dans la lutte contre le braconnage et la gestion durable des ressources naturelles.

Au-delà de l’aspect opérationnel, ce projet ambitionne de « garantir la légalité et la durabilité des chaînes de valeur productives associées » aux secteurs forestier et environnemental.

Entre souveraineté environnementale et coopération internationale

À travers cette initiative, le Gabon confirme son positionnement comme acteur engagé dans la préservation des écosystèmes forestiers du bassin du Congo. Le partenariat avec l’AFD illustre également le rôle de la coopération internationale dans le financement des politiques environnementales.

Dans un contexte où la pression sur les ressources naturelles s’intensifie, ces investissements apparaissent comme un levier stratégique pour renforcer la gouvernance environnementale et assurer une exploitation durable des richesses forestières du pays.