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CNAMGS : une task force pour restructurer la maison

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 7 juillet 2026 à 17h16min
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Une vue de la réunion président par le vice-président du gouvernement Hermann Immongault © D.R
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La ​Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS), pilier du système de protection sociale au Gabon, s’engage dans une profonde restructuration destinée à restaurer son équilibre financier et à garantir la pérennité de la couverture sanitaire universelle. Confronté à des difficultés budgétaires devenues préoccupantes, le gouvernement a décidé d’agir en mettant en place une Task Force interministérielle placée sous la coordination du vice-président du gouvernement, Hermann Immongault. Cette cellule réunit notamment les ministères en charge des Affaires sociales, de la Santé, de la Fonction publique et du Budget afin de définir et de piloter un vaste plan de redressement. L’objectif est de restaurer la stabilité financière de l’organisme tout en améliorant la qualité des prestations offertes aux assurés.

Créée en 2007, la CNAMGS a progressivement élargi son champ d’intervention pour concrétiser l’ambition de la couverture sanitaire universelle. Cette dynamique s’est récemment traduite par l’intégration des travailleurs indépendants et des assurés volontaires au sein d’un quatrième fonds dédié. Si cette évolution constitue une avancée sociale importante, elle a également révélé des fragilités structurelles et organisationnelles. Les retards de reversement des cotisations, les insuffisances dans la collecte des ressources et les tensions de trésorerie ont progressivement fragilisé l’institution. Ces difficultés ont entraîné des retards dans le remboursement des structures de santé et des pharmacies conventionnées, alimentant une perte de confiance des partenaires et compliquant la prise en charge des assurés, notamment dans le traitement des évacuations sanitaires.

Une feuille de route axée sur la transparence 

Les travaux de la Task Force ont officiellement débuté lundi dernier autour d’une réunion présidée par Hermann Immongault, en présence des principaux membres du gouvernement concernés. La première phase du plan de restructuration repose sur la réalisation d’un audit financier, comptable et actuariel indépendant afin d’établir un diagnostic précis de la situation de la CNAMGS. Les autorités entendent également sécuriser durablement les ressources de l’organisme grâce à l’automatisation des reversements de l’État pour les agents publics et à la création d’un compte d’affectation spéciale au Trésor destiné à assurer la traçabilité de la Contribution spéciale de solidarité consacrée aux populations les plus vulnérables.

Le gouvernement mise sur une modernisation en profondeur de la gouvernance et des outils de gestion. Le projet Gabon Connect permettra d’interconnecter les plateformes de la CNAMGS, de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), de l’administration fiscale et du Trésor afin d’améliorer le recouvrement des cotisations et de renforcer la lutte contre la fraude sociale. Cette transformation sera accompagnée de la signature prochaine d’un contrat de performance avec la Direction générale de la CNAMGS, fixant des objectifs précis en matière d’efficacité et de résultats. À travers cette réforme, l’exécutif ambitionne de rétablir durablement la confiance des partenaires de santé, d’assurer la continuité des soins et de préserver un accès aux prestations sans préfinancement par les populations.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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