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Présidentielle en France : Marine Le Pen candidate malgré une condamnation en appel

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 8 juillet 2026 à 10h16min
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La présidente du Rassemblement National Marine Le Pen © D.R.
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Condamnée en appel dans l’affaire des assistants parlementaires européens du Front national, Marine Le Pen refuse de renoncer à ses ambitions présidentielles. La cour d’appel de Paris a confirmé sa culpabilité pour détournement de fonds publics, tout en réduisant sensiblement la peine d’inéligibilité prononcée en première instance. La dirigeante du Rassemblement national écope notamment d’une peine de prison assortie d’un an sous bracelet électronique et d’une amende, mais la réduction de la durée d’inéligibilité lui laisse, en l’état, la possibilité de briguer l’Élysée lors de l’élection présidentielle de 2027. Cette décision, très attendue, relance immédiatement le débat sur les conséquences politiques d’une condamnation pénale visant une candidate donnée parmi les favorites du scrutin.

Quelques heures seulement après le verdict, Marine Le Pen est apparue au journal télévisé de TF1 pour mettre fin aux spéculations. « Ce soir, je suis candidate à l’élection présidentielle », a-t-elle déclaré, affirmant que les Français devaient rester libres de choisir leur futur chef de l’État. La présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale a également annoncé son intention de se pourvoir en cassation, contestant sa condamnation et réaffirmant son innocence dans ce dossier. Son intervention marque le lancement de sa quatrième campagne présidentielle avec une première sortie ce 8 juillet, écartant de fait l’hypothèse d’une candidature de Jordan Bardella.

Le pari judiciaire au cœur de la campagne

Le recours devant la Cour de cassation constitue désormais l’élément central de la stratégie de Marine Le Pen. En droit français, ce pourvoi suspend l’exécution de certaines peines tant que la plus haute juridiction judiciaire ne s’est pas prononcée. La responsable du RN estime ainsi pouvoir mener sa campagne sans être contrainte, dans l’immédiat, au port d’un bracelet électronique. Toutefois, cette démarche comporte une part d’incertitude. Si la Cour de cassation venait à confirmer définitivement la condamnation avant l’échéance présidentielle, les conséquences juridiques pourraient peser lourdement sur sa campagne et remettre en cause sa situation pénale, d’autant plus qu’elle avait précédemment affirmé qu’elle ne mènerait pas campagne munie d’un bracelet électronique. 

Cette séquence ouvre une nouvelle phase de la campagne présidentielle française, où les questions judiciaires se mêlent désormais aux enjeux politiques. Les adversaires de Marine Le Pen dénoncent la candidature d’une personnalité condamnée pour détournement de fonds publics, tandis que ses soutiens dénoncent une procédure qu’ils jugent instrumentalisée contre leur camp. La dirigeante du RN, elle, entend transformer cette affaire en argument politique en affirmant que seul le verdict des urnes doit trancher son avenir. À moins d’un revirement judiciaire dans les prochains mois, la présidentielle de 2027 devrait donc se dérouler avec Marine Le Pen comme candidate déclarée, sous l’ombre persistante d’une procédure judiciaire encore loin d’être définitivement close.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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