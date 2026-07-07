Gabon : l’État promet un moratoire pour apurer près de 20 milliards de FCFA de TVA dus à la filière bois

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Confrontées à une crise de trésorerie liée au non-remboursement de près de 20 milliards de FCFA de TVA, plusieurs entreprises européennes de la filière forêt-bois ont porté leurs préoccupations auprès du vice-président du gouvernement, Hermann Immongault. À l’issue d’une séance de travail élargie aux ministres concernés, l’exécutif s’est engagé à mettre en place un moratoire de paiement afin d’apurer progressivement cette dette fiscale et de préserver un secteur stratégique pour l’emploi.

La filière forêt-bois, deuxième pourvoyeuse d’emplois au Gabon après la fonction publique, traverse une zone de fortes turbulences. Le 6 juillet, le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a reçu les ambassadeurs de l’Union européenne, de France, d’Italie et d’Espagne venus relayer les inquiétudes de plusieurs entreprises opérant dans le secteur.

Au cœur des préoccupations : le non-remboursement de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par l’État gabonais. Selon la vice-présidence du gouvernement, le montant cumulé de cette dette atteindrait près de 20 milliards de FCFA, fragilisant la trésorerie d’opérateurs comme Arbor, CEB, Precious Woods ou encore Thébault.

Des entreprises sous pression

Au-delà du remboursement de la TVA, les entreprises concernées ont également évoqué les difficultés liées au renouvellement des permis d’exploitation forestière ainsi qu’une concurrence jugée déséquilibrée avec les industries installées dans la Zone d’investissement spéciale de Nkok, bénéficiant d’un régime fiscal plus favorable.

Pour ces opérateurs, l’accumulation de ces contraintes menace la continuité de leurs activités, dans un secteur pourtant essentiel à la diversification économique et à la transformation locale du bois.

Un moratoire pour restaurer la confiance

Élargie aux ministres en charge des Eaux et Forêts ainsi que du Budget, la réunion a permis au gouvernement d’annoncer un engagement concret. Hermann Immongault a indiqué que l’État mettra en place un moratoire de paiement étalé dans le temps afin d’apurer progressivement les créances de TVA.

Cette décision vise à soulager la trésorerie des entreprises, préserver les emplois et rassurer les investisseurs.

Préserver une filière stratégique

Pour l’exécutif, l’enjeu dépasse le simple règlement d’un passif fiscal. Il s’agit de maintenir la compétitivité d’une filière clé, tout en conciliant exploitation forestière, préservation des ressources naturelles et développement durable.

À travers ce moratoire, le gouvernement tente ainsi de répondre à une urgence économique tout en réaffirmant sa volonté de restaurer la confiance avec les opérateurs privés.