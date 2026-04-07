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Banque : le Groupe BGFIBank franchit le cap historique des 7 000 milliards de FCFA de total bilan

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 7 avril 2026 à 18h28min
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Siège de BGFI Holding à Libreville © D.R.
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Le Groupe BGFIBank confirme sa position de leader financier continental en dévoilant des résultats exceptionnels pour l’exercice 2025. En franchissant le seuil symbolique des 7 428 milliards de FCFA de total bilan, en hausse de 25%, l’institution clôture avec succès son projet d’entreprise « DYNAMIQUE 2025 ».

L’année 2025 a été marquée par une accélération de la trajectoire de croissance du Groupe. La situation nette s’est renforcée de 13% pour atteindre 799 milliards de FCFA. Cette solidité est soutenue par un ratio de solvabilité robuste de 21% et une confiance accrue de la clientèle, dont les dépôts s’élèvent désormais à 4 263 milliards de FCFA (+10%).

Le Groupe a activement soutenu l’économie réelle avec un encours de crédits de 3 787 milliards de FCFA, ciblant des secteurs stratégiques tels que les mines, l’énergie et l’agro-industrie.

Performances opérationnelles et rentabilité

Le Produit Net Bancaire a bondi de 26% pour s’établir à 414 milliards de FCFA, porté par une marge nette d’intérêts en progression fulgurante de 44%. Malgré un contexte d’investissements dans la transformation digitale et le capital humain, la rigueur de gestion a permis d’abaisser le coefficient d’exploitation à 56%. Le résultat net consolidé ressort ainsi à 133 milliards de FCFA.

L’exercice a été marqué par l’introduction réussie de BGFI Holding Corporation à la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC), mobilisant 45 milliards de FCFA auprès de plus de 7 600 souscripteurs. Fort de ces succès, le Conseil d’Administration a proposé la distribution de 36,8 milliards de FCFA de dividendes.

Cap sur « BGFI 2030 »

Le Groupe se tourne désormais vers l’avenir avec le lancement du projet « BGFI 2030 » (B30). Ce nouveau plan stratégique quinquennal s’articule autour de quatre piliers : l’efficacité organisationnelle, l’efficacité du capital humain, celle des ressources et l’efficacité commerciale. L’ambition est claire : « Construire un Groupe Financier Africain pour le Monde » en misant sur l’innovation digitale et l’excellence de service

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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