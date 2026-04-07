Banque : le Groupe BGFIBank franchit le cap historique des 7 000 milliards de FCFA de total bilan

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Le Groupe BGFIBank confirme sa position de leader financier continental en dévoilant des résultats exceptionnels pour l’exercice 2025. En franchissant le seuil symbolique des 7 428 milliards de FCFA de total bilan, en hausse de 25%, l’institution clôture avec succès son projet d’entreprise « DYNAMIQUE 2025 ».

L’année 2025 a été marquée par une accélération de la trajectoire de croissance du Groupe. La situation nette s’est renforcée de 13% pour atteindre 799 milliards de FCFA. Cette solidité est soutenue par un ratio de solvabilité robuste de 21% et une confiance accrue de la clientèle, dont les dépôts s’élèvent désormais à 4 263 milliards de FCFA (+10%).

Le Groupe a activement soutenu l’économie réelle avec un encours de crédits de 3 787 milliards de FCFA, ciblant des secteurs stratégiques tels que les mines, l’énergie et l’agro-industrie.

Performances opérationnelles et rentabilité

Le Produit Net Bancaire a bondi de 26% pour s’établir à 414 milliards de FCFA, porté par une marge nette d’intérêts en progression fulgurante de 44%. Malgré un contexte d’investissements dans la transformation digitale et le capital humain, la rigueur de gestion a permis d’abaisser le coefficient d’exploitation à 56%. Le résultat net consolidé ressort ainsi à 133 milliards de FCFA.

L’exercice a été marqué par l’introduction réussie de BGFI Holding Corporation à la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC), mobilisant 45 milliards de FCFA auprès de plus de 7 600 souscripteurs. Fort de ces succès, le Conseil d’Administration a proposé la distribution de 36,8 milliards de FCFA de dividendes.

Cap sur « BGFI 2030 »

Le Groupe se tourne désormais vers l’avenir avec le lancement du projet « BGFI 2030 » (B30). Ce nouveau plan stratégique quinquennal s’articule autour de quatre piliers : l’efficacité organisationnelle, l’efficacité du capital humain, celle des ressources et l’efficacité commerciale. L’ambition est claire : « Construire un Groupe Financier Africain pour le Monde » en misant sur l’innovation digitale et l’excellence de service