Fonction publique : près de 964 milliards de FCFA de masse salariale prévue 2027

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une masse salariale plafonnée à 963,89 milliards de FCFA pour un effectif de référence de 121 520 agents publics, selon son article 101. Cette enveloppe, destinée à couvrir les rémunérations des personnels relevant des administrations, institutions et autorités concernées, représente un engagement financier majeur pour l’État gabonais. Alors que les attentes demeurent importantes en matière de recrutement, de régularisation des situations administratives et d’amélioration des services publics, la programmation salariale interroge la capacité du gouvernement à concilier maîtrise des dépenses et renforcement des effectifs.

La rémunération des agents publics constitue l’un des postes structurants du budget de l’État. Pour l’exercice 2027, le gouvernement prévoit d’y consacrer près de 964 milliards de FCFA, dans un contexte marqué par des besoins de personnel dans plusieurs secteurs essentiels. Si cette enveloppe traduit l’importance des moyens affectés au fonctionnement des services publics, elle pose également la question de leur répartition et de leur efficacité. Car au-delà du montant global inscrit dans le projet de loi de finances, l’enjeu réside dans la capacité des administrations à disposer des compétences nécessaires pour assurer leurs missions auprès des populations.

Une masse salariale proche de 1 000 milliards de FCFA

Avec 963,89 milliards de FCFA programmés pour 2027, les dépenses de personnel représentent un engagement financier considérable. Rapportée aux 3 882,71 milliards de FCFA de dépenses du budget général prévues dans le projet, cette enveloppe équivaut à environ 24,8 %. Cette proportion permet de mesurer le poids de la rémunération des agents publics dans les arbitrages budgétaires, même si les différentes catégories de dépenses doivent être appréciées selon leur périmètre comptable.

Rapportée à l’effectif de référence de 121 520 agents, l’enveloppe correspond à une moyenne arithmétique d’environ 7,93 millions de FCFA par agent et par an, soit près de 661 000 FCFA par mois. Ce calcul ne constitue toutefois pas un salaire moyen effectivement perçu : la masse salariale peut intégrer des charges et éléments de rémunération distincts, tandis que les traitements varient selon les statuts, les fonctions et les catégories professionnelles. Il ne permet donc pas de déterminer la rémunération individuelle des fonctionnaires.

Défense, éducation et finances concentrent l’essentiel des effectifs

Le tableau annexé à l’article 101 permet d’identifier les administrations qui mobilisent les enveloppes salariales les plus importantes. Le ministère de la Défense nationale arrive en tête avec 30 699 agents et 208,02 milliards de FCFA, suivi de l’Éducation nationale, qui compte 26 306 agents pour 184,77 milliards de FCFA. Le ministère de l’Économie et des Finances dispose de 8 284 agents pour une masse salariale de 150,52 milliards de FCFA, tandis que celui de la Santé totalise 12 978 agents pour 80,69 milliards de FCFA. Ces quatre départements concentrent à eux seuls près des deux tiers de la masse salariale totale programmée.

La répartition distingue également les ministères des institutions et autorités administratives indépendantes. Les 28 départements ministériels regroupent 118 234 agents, pour 916,86 milliards de FCFA. Les institutions et autorités indépendantes totalisent 3 286 agents et 47,04 milliards de FCFA. Parmi elles, la Présidence de la République dispose d’un plafond de 1 591 agents pour 17,24 milliards de FCFA, l’Assemblée nationale de 629 agents pour 9,20 milliards et le Sénat de 274 agents pour 5,31 milliards. Ces données permettent d’apprécier les écarts de dotations, sans toutefois établir de comparaison directe entre des personnels soumis à des statuts et à des régimes de rémunération différents.

Recrutements et qualité des services publics : les arbitrages à venir

Le plafond de 121 520 agents ne signifie pas que l’ensemble des postes sont effectivement occupés, ni que de nouveaux recrutements seront automatiquement réalisés en 2027. Il fixe une limite d’autorisation d’emplois dont l’exécution dépendra des effectifs existants, des départs, des besoins identifiés et des décisions budgétaires. Pour les secteurs confrontés à des demandes de renforcement du personnel, notamment l’éducation et la santé, la question sera de savoir quelle part de cette programmation permettra de répondre aux besoins des établissements et des usagers.

Le projet introduit par ailleurs, à son article 102, une condition supplémentaire pour les établissements publics : toute augmentation de leur masse salariale liée à des recrutements ou à une revalorisation des grilles devra être justifiée par une capacité d’autofinancement d’au moins cinq ans. Cette disposition pourrait encadrer plus strictement les décisions salariales, particulièrement dans les organismes dépendant des subventions publiques. Au-delà des 963,89 milliards de FCFA programmés, le principal enjeu sera donc de déterminer si les moyens consacrés aux rémunérations se traduisent par des effectifs suffisants, une meilleure répartition des compétences et une amélioration tangible des services rendus aux Gabonais.