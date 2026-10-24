« Discover Gabon » sur les maillots du FC Barcelone, Oligui Nguema à l’offensive !

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Le Gabon pourrait faire son entrée sur l’une des vitrines les plus regardées de la planète football. En effet, selon le journaliste camerounais Raoul Christophe Bia, la visite du Chef de l’État Gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, au Camp Nou pourrait déboucher sur un partenariat avec le FC Barcelone. Dès la saison prochaine, les maillots du club catalan porteraient la mention « Discover Gabon ».

À ce stade, aucune confirmation officielle n’a été donnée par la Presse présidentielle. Cependant, la proximité du pouvoir avec la source vaut son pesant d’or. Selon notre confrère, invité par le président du Barça, Joan Laporta, à suivre le Clásico face au Real Madrid depuis la tribune présidentielle le dimanche 25 octobre prochain, le Président gabonais aurait eu un échange avec son hôte. Les deux hommes auraient évoqué la possibilité de faire du club une vitrine pour le Gabon.

Le FC Barcelone à l’heure Gabonaise, un rêve bientôt réalité ?

Fan de première heure du FC Barcelone, Brice Clotaire Oligui Nguema réaliserait une double coup si cette éventualité s’avère concrète. Sur le plan diplomatique, l’intérêt serait bénéfique pour la destination Gabon. Puisque le sponsoring sportif relève de la diplomatie d’influence plus connue sous « soft power ». Cet outil permet de projeter l’image d’un pays sans recourir aux canaux institutionnels classiques. Avec des centaines de millions de supporters, le Barça offre une visibilité mondiale.

Difficile à égaler par les campagnes traditionnelles portées par d’autres structures. Sur le plan économique, l’enjeu est la diplomatie touristique qui va positionner le Gabon, ses parcs nationaux, sa biodiversité et son littoral, parmi les destinations de référence. Le pays suivrait ainsi l’exemple du Rwanda avec « Visit Rwanda », associé à Arsenal et au Paris Saint-Germain, de la RDC avec Monaco et l’AC Milan, ou de la Côte d’Ivoire avec l’Olympique de Marseille.

La démarche prolonge aussi celle d’Ali Bongo Ondimba, qui voyait dans le sport un levier d’influence. Autant dire que cette dynamique de restructuration stratégique du Gabon à l’échiquier politique mondial est dans une continuité à saluer. Pour sa part, Brice Clotaire Oligui Nguema y ajoute une ambition plus économique. Le but étant d’attirer visiteurs et investisseurs, et générer des retombées pour les caisses publiques. Il faudra juste que les modalités financières, la durée et les contreparties de l’accord, soient rentables réellement pour le Gabon.