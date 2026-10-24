Désirey Minkoh : «l’événementiel ne  donnera jamais de visibilité à la photographie au Gabon» 

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​La scène photographique gabonaise regorge de talents, mais elle se heurte à un paradoxe culturel majeur. Invité sur le plateau de l’émission Vôvô, le renommé photojournaliste Désirey Minkoh a dressé un constat lucide sur la trajectoire des jeunes praticiens de l’image. S’il reconnaît la dynamique actuelle du secteur, il déplore l’engagement encore trop timide des auteurs sur le terrain de la création artistique pure.

​« Il y a beaucoup de photographes gabonais, mais très peu font de la photographie d’art », a-t-il déploré au cours de l’émission. Un constat guidé par le souhait de voir émerger une véritable identité visuelle nationale. Au Gabon, la grande majorité des photographes, professionnels ou amateurs, s’orientent vers la couverture de mariages ou de cérémonies officielles, un choix guidé par la rentabilité financière mais limité sur le plan de la portée culturelle.

La créativité comme seul passeport pour l’international

​Tout en comprenant ces contraintes économiques, le photojournaliste tient à mettre en garde la nouvelle génération contre les pièges du confort immédiat.Pour l’artiste, la simple captation de moments festifs ne suffit pas à inscrire un pays dans l’histoire de l’art. « C’est bien l’événementiel qui rapporte de l’argent, mais ça ne donnera jamais une visibilité à la photographie gabonaise », a prévenu Désirey Minkoh à l’attention de ses jeunes confrères. Ce qui franchit les frontières et positionne une nation sur la carte artistique mondiale, c’est le fruit d’une recherche intime, d’une démarche conceptuelle et d’une audace créative singulière.

En outre,​ l’accès aux scènes prestigieuses exige un travail de fond et une signature singulière. Comme il l’a rappelé avec force. « Dans les festivals, dans les compétitions, ce n’est pas la photo événementielle qui va postuler, c’est le fruit de votre recherche, de votre créativité » En exhortant ses cadets à embrasser la photographie d’art, Désirey Minkoh trace ainsi la voie vers un rayonnement international durable.