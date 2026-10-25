Gabon : le rig pétrolier Prospector 5 coule au large de Mayumba, cinq personnes portées disparues

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Le rig de forage pétrolier Prospector 5, appartenant à la société norvégienne Borr Drilling, a sombré au large des côtes de Mayumba, dans la province de la Nyanga, au sud du Gabon, alors qu’il effectuait une opération d’approche de la plateforme de production BW MaBoMo, exploitée par BW Energy Gabon SA. L’incident, survenu dans la soirée du samedi 24 octobre 2026, a mobilisé des opérations de secours. À l’heure où nous écrivons ces lignes, sur les 115 personnes qui se trouvaient à bord du rig Prospector 5, 110 ont été secourues et cinq personnes manquent toujours à l’appel.

Un grave accident maritime vient de frapper l’industrie pétrolière offshore gabonaise. Le Prospector 5, une unité de forage exploitée par Borr Drilling, a perdu sa stabilité avant de sombrer dans les eaux gabonaises, au large de Mayumba. L’incident s’est produit dans la zone du permis pétrolier Dussafu Marin, où opère BW Energy Gabon SA. Alors que les recherches se poursuivent pour retrouver les personnes disparues, cet accident soulève des interrogations sur les circonstances du naufrage et les conditions de sécurité entourant les opérations de forage en mer.

Un naufrage survenu lors des opérations de positionnement

Selon les premières informations communiquées par les entreprises concernées, l’accident s’est produit le 24 octobre 2026, aux environs de 20 h 37, alors que le Prospector 5 effectuait des opérations préparatoires à son installation à proximité de la plateforme BW MaBoMo. L’unité aurait perdu sa stabilité au cours de cette phase particulièrement sensible des opérations offshore.

Borr Drilling évoque, à titre préliminaire, un affaissement du sol marin sous l’un des appuis de la plateforme de forage, survenu pendant les opérations de préchargement. Cette situation aurait entraîné une perte de stabilité de l’installation. Les circonstances exactes de l’accident devront néanmoins être établies à l’issue des investigations techniques.

Cinq personnes toujours portées disparues

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le bilan humain provisoire fait état de 110 personnes secourues sur les 115 qui se trouvaient à bord du Prospector 5. Cinq personnes demeurent portées disparues. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent afin de les retrouver.

La priorité des équipes mobilisées reste la recherche des disparus et la prise en charge des personnes évacuées. À ce stade, aucune information complémentaire confirmée ne permet de préciser l’identité des personnes manquant à l’appel, leur nationalité ou leur fonction à bord. L’évolution du bilan dépendra des résultats des opérations de secours et des prochaines communications officielles.

Des conséquences techniques et environnementales à évaluer

Au-delà de l’urgence humaine, le naufrage du Prospector 5 soulève des questions concernant la sécurité des opérations pétrolières en mer. Les investigations devront notamment déterminer les facteurs ayant provoqué la perte de stabilité de l’unité, vérifier les conditions dans lesquelles les opérations de positionnement ont été réalisées et apprécier l’application des procédures de sécurité.

Concernant les installations voisines, BW Energy indique que la production de BW MaBoMo est arrêtée conformément aux procédures de préparation des opérations de forage. La société ne signale aucun dommage à cette installation ni rejet accidentel de substances nocives provenant de celle-ci. La situation environnementale autour du rig immergé devra toutefois faire l’objet d’une évaluation spécifique. Pour l’heure, l’attention reste concentrée sur les cinq personnes portées disparues, dont le sort constitue la principale urgence de cet accident survenu au large des côtes gabonaises.