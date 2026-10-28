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JOJ Dakar 2026 : sept athlètes gabonais en compétition du 31 octobre au 13 novembre

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 28 octobre 2026 à 18h56min
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Le Gabon sera représenté par sept athlètes dans cinq disciplines aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, qui se dérouleront du 31 octobre au 13 novembre au Sénégal. Leur qualification a été mise à l’honneur lors d’une rencontre placée sous le thème « Jeux olympiques de la jeunesse 2026 : En route vers Dakar », rapporte GabonActu.

Leur parcours a été célébré le lundi 26 octobre à Libreville, lors d’une rencontre organisée par l’Institut français du Gabon et l’ambassade de France, en partenariat avec le Comité national olympique gabonais (CNOG). Cette initiative a permis de présenter les jeunes sportifs qualifiés et de saluer les efforts consentis pour accéder à cette compétition internationale.

La délégation gabonaise sera représentée en natation par Onzavino Ondaka, en judo junior par Ghyslain Arnaud Ndong et en taekwondo par Claude Marvin Boulouchi et Jonyca Kowengue. En wushu, Tracy Assengone Allogo et Juvénal Meye Meye porteront les espoirs gabonais, tandis que Serena Massala Malonga sera engagée sur le 100 mètres en athlétisme.

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Au cours de cette rencontre, l’ambassadeur de France au Gabon, Fabrice Mauriès, a salué les efforts fournis par les jeunes athlètes : « », a-t-il déclaré. Il a également r Leur qualification récompense des heures d’entraînement, des efforts et des sacrifices parfois invisiblesappelé le rôle du sport dans les relations entre les deux pays, le présentant comme « un outil de coopération majeur dans la relation bilatérale ».

La jeunesse sportive gabonaise face au défi de Dakar

Le président du CNOG, le général Sylvain Florient Pangou-Mbembo, a pour sa part mis en avant le rôle de la jeunesse dans le développement du pays : « La jeunesse n’est pas une simple composante de notre projet national, elle en constitue le pilier, le moteur et l’espérance », a-t-il affirmé. Il a souligné que les sept athlètes porteraient les couleurs et les aspirations de toute la nation, au-delà de leurs disciplines respectives.

Parmi les qualifiés, Tracy Assengone Allogo a évoqué son expérience en Chine auprès du maître gabonais de wushu Luc Benza. Ce séjour lui a permis d’approfondir ses connaissances dans cette discipline. « C’était une belle expérience, j’espère ramener le titre avec tout ce que j’ai appris », a-t-elle confié, affichant son ambition pour les épreuves de Dakar.

À quelques jours du début de la compétition, les sept représentants gabonais s’apprêtent à se mesurer à de jeunes sportifs venus de tous horizons. Au-delà des résultats attendus, leur participation constitue une occasion de mettre en lumière le potentiel de la jeunesse sportive gabonaise sur la scène internationale.

Heldy Oyono, journaliste stagiaire

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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