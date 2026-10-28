Gabon : TLP réunit la société civile et l’État autour de la question foncière

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Face à la multiplication des chantiers d’aménagement urbain entrepris depuis fin 2023 à Libreville et à l’intérieur du pays, les démolitions et déguerpissements de populations ont ravivé les tensions sociales et les interrogations autour du droit de propriété. C’est dans ce contexte tendu que l’organisation Tournons La Page Gabon (TLP-Gabon), avec l’appui financier de la Délégation de l’Union européenne (UE), réunit, les 29 et 30 octobre 2026 à l’hôtel Hibiscus de Louis, la société civile et les pouvoirs publics pour un atelier de concertation stratégique.

Si la réhabilitation des voiries et la modernisation des infrastructures visent à désenclaver des quartiers longtemps négligés, elles mettent également en lumière la vulnérabilité foncière de nombreux citoyens. Les expulsions et le sentiment d’injustice soulignent l’urgence de faire respecter les droits fondamentaux consacrés par la Constitution de 2024, notamment en son article 20.

Pour répondre à ces préoccupations, la rencontre intitulé « Renforcement des capacités des OSC sur le plaidoyer et le suivi des recommandations en matière de sécurité foncière au Gabon et dialogue avec les institutions publiques », rassemblera entre 50 et 80 participants notamment des défenseurs des droits humains, des juristes, des universitaires, des leaders communautaires ainsi que des experts de l’administration et de l’ANUTTC.

Informer, former et armer les acteurs de terrain

L’événement s’articulera autour d’une approche pratique et participative destinée à renforcer les compétences des organisations de la société civile (OSC). Les interventions et ateliers prévus permettent de décortiquer le cadre juridique en vigueur, de clarifier les démarches d’obtention des titres fonciers et de formaliser des techniques de médiation efficaces.

Il s’agira au cours de cet atelier de doter les acteurs communautaires d’outils concrets pour documenter les abus, prévenir les litiges et mieux guider les populations face aux méandres administratifs.

Un forum pour bâtir une gouvernance inclusive

La seconde journée fait place au forum institutionnel, marqué par la présence de représentants gouvernementaux et de la Délégation de l’Union Européenne. Ce temps fort favorise un échange direct sur les enjeux socio-économiques de la terre et la nécessité de réformes équitables. À travers la présentation d’un document de plaidoyer et la mise en place d’un comité de suivi, TLP-Gabon entend pérenniser la prise en compte des recommandations citoyennes dans les politiques publiques. En créant cet espace de concertation, l’organisation réaffirme le rôle essentiel du dialogue pour restaurer la confiance entre l’administration et les administrés.