JPO du logement : AFG Bank Gabon au cœur des projets immobiliers

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AFG Bank Gabon prend part aux Journées portes ouvertes du logement, organisées du 29 au 31 octobre 2026 par le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre. Une occasion pour la banque de faire connaître ses offres de financement et d’informer les visiteurs sur les possibilités d’accompagnement de leurs projets immobiliers.

Le lancement officiel de l’édition 2026 des Journées portes ouvertes du logement s’est déroulé ce jeudi 29 octobre à Gabon 24, en présence de plusieurs membres du gouvernement, de professionnels de l’immobilier et de promoteurs. Durant ce rendez-vous, AFG Bank Gabon invite les particuliers à venir échanger avec ses équipes afin de mieux comprendre leurs besoins et de les orienter vers les solutions bancaires adaptées à leurs projets.

Des solutions de financement et des conseils pour sécuriser les projets immobiliers

Qu’il s’agisse d’acquérir un terrain, de financer la construction d’une maison ou d’acheter un logement, la banque entend les accompagner dans leurs différentes démarches. « Nous sommes d’abord une banque citoyenne, partenaire privilégiée de l’État gabonais. Nous avons donc ce devoir d’accompagner la population », a déclaré Lysiane Mfoulouh Émane, Directrice Adjointe de la Clientèle des Particuliers et des Professionnels AFG Bank.

L’établissement propose différentes solutions de financement, notamment des crédits immobiliers et des conventions avec les secteurs public et privé. Ces dispositifs peuvent permettre aux populations de bénéficier de conditions préférentielles pour financer leurs projets, sous réserve de remplir les critères d’octroi de crédit. « Il faut venir à la banque, ouvrir un compte et profiter de tous les avantages qu’offre la bancarisation », a indiqué la responsable.

Cependant, elle a tenu à attirer l’attention des futurs acquéreurs sur l’importance de bien choisir leur promoteur immobilier avant tout engagement. « Lorsqu’on va vers des promoteurs qui ne sont pas du tout sérieux, on entache parfois l’image de la banque. Alors que la banque n’est qu’un partenaire qui veut accompagner », a-t-elle déclaré. Elle a ainsi invité les populations à privilégier les structures immobilières crédibles, à l’exemple de la Société nationale immobilière (SNI), pour la réalisation de leurs projets de logement.

Un accompagnement des professionnels au service du développement immobilier

Au-delà des particuliers, AFG Bank Gabon entend également échanger avec les acteurs de l’immobilier et les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP). L’objectif est de mieux cerner leurs besoins de financement et de les accompagner dans leurs activités, leurs opérations commerciales et l’acquisition d’équipements. Cette démarche s’inscrit dans la continuité de sa participation au Salon africain des infrastructures de Libreville (SAIL), en octobre 2026, où elle avait présenté ses solutions de financement aux entreprises du secteur des infrastructures et du BTP.

À travers ces Journées portes ouvertes, AFG Bank Gabon entend renforcer sa proximité avec les particuliers et les professionnels. La banque souhaite ainsi faciliter l’accès au financement des projets immobiliers. Une démarche qui rejoint les objectifs des autorités gabonaises, sous l’impulsion du chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema, en matière de politique du logement social. Il s’agit notamment de réduire le déficit de logements et de favoriser la construction de logements décents et accessibles au plus grand nombre.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire