Gabon : suppression de la fonction de Conseiller politique du président de la République

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le deuxième conseil des ministres du gouvernement de transition s’est tenu ce jeudi 28 septembre 2023. Occasion pour l’équipe dirigeante de poursuivre le travail d’assainissement au sein des hautes sphères de l’administration d’Etat, en tête desquelles, la présidence de la République. A ce propos, le communiqué final indique que la fonction de Conseiller politique du président de la République est supprimée.

Le président de la Transition Brice Oligui Nguema est décidé à se mettre en phase avec les aspirations du peuple gabonais. En effet, dans l’optique de réduire le train de vie de l’Etat, il s’attèle à considérablement réduire les effectifs au sein de la présidence de la République. Parmi les fonctions qui payent les frais de cette opération, celle de conseiller politique, assurément inopérante dans le contexte actuel.

La fonction de Conseiller politique inutile en période de transition

La mission principale de Brice Oligui Nguema et son équipe, est celle de restaurer les institutions du pays. Un objectif incompatible avec toute activité politique. C’est pourquoi sans doute, il a tenu à marquer le coup « Il est mis fin aux fonctions de conseiller politique du président de la République », peut-on lire dans le communiqué final du conseil des ministres. Dans la même vague, plus d’une trentaine de collaborateurs rattachés à la présidence de la République ont été renvoyés à leurs administrations d’origine.



Par cette mesure, Brice Oligui Nguema fait la démonstration qu’il entend s’entourer uniquement de conseillers dont le rôle est indispensable dans ce processus de transition. En effet, à l’heure où les Gabonais nourrissent de fortes attentes en matière d’orthodoxie financière, l’exemplarité doit être la norme et doit venir en premier du sommet de l’Etat. Ainsi, en se détachant de tout ce personnel, c’est autant d’argent qui pourrait être affecté dans des secteurs prioritaires tels que l’eau et l’électricité ou encore la santé et l’éducation.