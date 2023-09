ICESCO : le Gabon désormais membre permanent au comité du patrimoine du monde islamique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministre de la Culture et des Arts, le Dr André Jacques Augand a pris part du 23 au 26 septembre 2023, à la 12ème conférence des ministres de la Culture du monde islamique de l’Organisation pour l’éducation des sciences et de la culture (ICESCO). Une rencontre qui s’est soldée par la désignation du Gabon en tant que membre permanent au comité du patrimoine.

C’est à Doha au Qatar que le ministre de la Culture a représenté le pays du 23 au 26 septembre 2023. Des assises importantes dont les travaux portaient essentiellement sur les questions liées aux problématiques du patrimoine culturel et immatériel et des industries culturelles créatives. En marge de cet événement, le ministre gabonais n’a pas manqué d’échanger avec son homologue qatari Cheikh Abdul Rahman Bin Hamad Bin Hamad Al Thani.

Gabon nouveau membre permanent au comité du patrimoine du monde islamique

C’est donc à l’issue de ces travaux que le statut du Gabon a changé au sein de cette organisation internationale, puisque le pays est désormais membre permanent au comité du patrimoine du monde islamique, rejoignant ainsi une cinquantaine d’autres pays. A ce titre, il participe au renforcement et à la promotion de la coopération entre les Etats membres, notamment dans des domaines tels que l’éducation, la culture scientifique ou la communication.

Au sein de cette nouvelle famille, il s’agira en outres pour le Gabon de vulgariser l’image de l’Islam et la culture islamique, de favoriser le dialogue entre civilisations, cultures et religions, de faciliter les interactions, tout en préservant ses valeurs et ses particularismes. Dans cette même lancée, le pays d’Afrique centrale partagera avec les autres Etats membres son expérience en matière de recherche de la paix dans le monde.

Une nouvelle bien reçue par le ministre gabonais qui s’est dit honoré de rejoindre cette grande famille et entend pleinement impliquer le Gabon dans ce nouvel élan. Notons par ailleurs que d’autres sujets d’intérêt général ont été abordés lors de cette rencontre, notamment la question des infrastructures et de la formation.