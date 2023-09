Gabon : communiqué final du Conseil des ministres du jeudi 28 septembre 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 28 septembre 2023, sous la Très Haute Présidence de Son Excellence, Le Général de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Conseil des Ministres s’est réuni dès 10h au Palais de la Présidence de la République.

A l’ouverture du Conseil, le Chef de l’Etat a rappelé sa vision du travail gouvernemental axée sur la rigueur, l’efficacité et la collégialité.

Il a tout autant appelé l’ensemble des membres du Gouvernement au sursaut patriotique dans la composition de leurs Cabinets et de leurs administrations en tenant le plus haut compte de la représentation de toutes les composantes de la Nation.

Le Conseil s’est ensuite félicité de l’intense activité diplomatique du Président de la Transition, Chef de l’Etat et de l’ensemble de l’Exécutif, notamment la visite officielle du Président de la Transition en République de Guinée Équatoriale ainsi que la participation du Gabon au Sommet du G77+ la Chine et à l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Au cours de ces deux rencontres de haut niveau le Premier Ministre de la Transition et le Ministre des Affaires Etrangères ont présenté à la communauté internationale la réalité de la Transition en cours au Gabon.

Enfin, plusieurs émissaires étrangers ont été reçus par le Président de la Transition, Son Excellence, Le Général de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, Président de la Transition, Chef de l’Etat.

Il s’agit du Ministre Tchadien des Finances, Monsieur Tahir Hamid NGUILIN porteur d’un message du Président de la République du Tchad, Son Excellence Mahamat Idriss DEBY ITNO, et de Monsieur Bruno FUCHS, Délégué Général de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF).

Au cours des échanges qui s’en sont suivis, les émissaires étrangers ont tous manifesté leur volonté d’accompagner le Gabon dans sa marche vers la Restauration des Institutions démocratiques.

Sur un tout autre plan, le Conseil des Ministres de la Transition a marqué sa satisfaction suite à l’effectivité de la rentrée scolaire sur l’ensemble du territoire national.

Par ailleurs, en considération des dégâts enregistrés en période pluvieuse sur l’ensemble du pays, le Président de la Transition, Chef de l’Etat, a décidé de la mise en place, au sein de la Présidence de la République, d’un Observatoire chargé de l’analyse et des actions de prévention de risques ainsi que de la gestion et la prise en charge des dommages consécutifs aux catastrophes naturelles.

AU TITRE DES PROJETS DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Le Conseil des Ministres a délibéré sur les Affaires suivantes :

MINISTERE DE LA REFORME DES INSTITUTIONS

–Projet d’ordonnance portant création du Contrôle Général d’Etat.

Le texte indiqué vise la mise en place d’une nouvelle Autorité Administrative Indépendante présentant des garanties d’efficacité et de neutralité dans l’accomplissement des missions de contrôle, d’audit, d’évaluation et de Conseil des services de l’Etat et des Collectivités Locales.

Pour son administration, le Contrôle Général d’Etat est placé sous l’autorité d’un Contrôleur Général d’Etat et des agents contrôleurs issus des agents publics permanents ainsi que des officiers supérieurs et des agents forces de défense et sécurité.

Aussi, pour une meilleure efficacité dans l’exercice de ses missions, le Contrôle Général d’Etat se saisit il d’office ou peut-il être saisi de toutes les affaires relevant de sa compétence.

Pour son fonctionnement, le Contrôle Général de l’Etat se compose des services suivants :

-les Services d’appui ;

-les Inspections générales ;

-l’Agence comptable.

–projet d’ordonnance portant suppression de l’Autorité Nationale de Vérification et d’Audit (ANAVEA).

Le présent texte vient sanctionner l’inefficacité constaté dans l’atteinte des objectifs dévolus à l’ANAVEA au terme de ses trois années d’exercice.

Au sens de la présente ordonnance, l’ANAVEA est supprimé afin de faire place à un nouvel organe renforcé et présentant les garanties d’efficacité et de neutralité dans l’accomplissement des missions de contrôle, d’audit, d’évaluation et de conseil.

Par l’effet du présent texte, les agents publics en service à l’ANAVEA sont remis à la disposition de leur administration d’origine. Ceux des agents relevant du code du travail sont régis conformément aux dispositions des textes en vigueur.

MINISTERE DES COMPTES PUBLICS

–Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret n° 000211/PR/MEF du 2 juillet 2020 portant réorganisation de la Direction Générale du Budget et des Finances Publiques.

–Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret n° 0280/PR/MBCP du 22 août 2014 portant création et organisation de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor.

Ces deux projets de décret portent modification de certaines dispositions des textes organiques de la Direction Générale du Budget et des Finances Publiques ainsi que de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor.

Les modifications indiquées portent essentiellement sur les conditions d’ancienneté pour l’accès aux fonctions de responsabilités au sein des Directions Générales, des Directions et des Services. La reforme visée intègre désormais, outre les agents publics permanents, les officiers supérieurs et les agents de Forces de Défense et de Sécurité.

A cet effet, les articles 5, 48 et 50 du décret n°000211/PR/MEP du 2 juillet 2020, en ce qui concerne le premier texte, et les articles 8, 199 et 200 du décret n°0280/PR/MBCP du 22 août 2014 relatif au second projet de texte, sont modifiés.

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES PARTICIPATIONS

–Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret n° 0422/PR/MDDEPIP du 09 août 2016 portant réorganisation de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, modifié par le décret n° 00387/PR/MER du 13 octobre 2020.

–Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret n° 0122/PR/MECIT du 28 février 2012 portant réorganisation de la Direction Générale des Impôts.

Les deux projets de décret cités ont pour objectif de réaménager le cadre réglementaire relatif aux conditions d’ancienneté pour l’accès aux fonctions de responsabilité dans les deux Directions Générales ainsi que l’intégration des officiers supérieurs et agents des Forces de Défense et de Sécurité dans les personnels statutairement habilités à occuper les différentes fonctions.

A cet effet, les dispositions des articles 3, 7, 8, 72, et 73 du décret n° 422/PR/MDDEPIP du 09 août 2016 portant réorganisation de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects ainsi que les dispositions des articles 3, 9, 10, 91 et 93 du décret n° 0122/PR/MECIT du 28 février 2012 portant réorganisation de la Direction Générale des Impôts sont ainsi modifiés.

EN MATIERE DE POLITIQUE GENERALE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Le Conseil des Ministres a marqué son accord à l’accréditation de Monsieur Salem Ali Khamis Obaid Al Shamis, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des Emirats Arabes Unis près la République Gabonaise, avec résidence à Luanda, en République d’Angola.

MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

Le Conseil des Ministres a pris acte de la communication relative à l’organisation de la campagne nationale Octobre Rose et Novembre Bleu édition 2023 organisée par le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales dans le cadre de la lutte contre les cancers.

Ces deux évènements sont ainsi dédiés à l’intensification des actions de sensibilisation, de dépistage précoce et de prise en charge thérapeutique des cancers féminins et masculins. L’édition 2023 a pour thématique « Contre le Cancer, Je m’engage à une Vie Saine ».

Le programme des activités sera communiqué par le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales.

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

Le Conseil des Ministres a marqué son accord pour la célébration de la quarante-troisième édition de la Journée Mondiale du Tourisme sous le thème « Tourisme pour les investissements verts ».

La célébration de cette journée sera, pour notre pays, un appel à l’action afin de fédérer les institutions financières multilatérales, les partenaires au développement et les investissements privés autour d’une nouvelle stratégie d’investissement dans le tourisme axé sur la mise en valeur des services éco-systémiques de la forêt gabonaise laquelle représente près de 85% du territoire national.

A cet effet, des activités de promotion touristique sont ainsi prévues.

Enfin, le Conseil des Ministres a entériné les mesures individuelles suivantes :

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CABINET DU PRESIDENT DE LA TRANSITION

-Conseiller Spécial, Chef du Département Communication:

Monsieur Telesphore OBAME NGOMO

-Conseiller Spécial, Porte-Parole de la Présidence de la Transition : M. Max Olivier OBAME NDONG

-Conseillers Spéciaux Chargés de Missions du Président de la Transition :

MM.

– Jean-François TARDIN ;

– Rodrigue BOKOKO ;

– Yann Franck KOUBDJE ;

– PESSI MIKALA ;

– Joseph NYOUNDOU.

– Conseillers Spécial, Chef de Département Travaux Publics : M. Pierre NUNES LIMBOUMBA en remplacement de M. Serge Pamphile MOUMBONGOU DITENGOU ;

-Conseillers du Président de la Transition :

–Mmes :

•Lydie Scholastique PAILLAT

•Hortense KOMBA BANGOT ép. NGOSSANGA

•Hervé NGANGUI

• Hughes BOUROBOU BOUROBOU

•Ornélia NDAOT ZITOMBO

•Virginie WAURA ép. ETENO

•Aimée Félicité ESSONO ENY Née ESSOUE BEKALE

•Danielle Armelle MBASSI

MM.

•Benjamin NTOUKA

•Gaëtan Evrard OBIANG ETOUGHE •André MBONGO MPASSI

•Steeve Davin MOUGHIAMA

•Lieutenant-Colonel Audry Hartman NGABINA ODOUMA

•Capitaine Stephen OBOUBA LEBIBI

– Attachés de Cabinet du Président de la Transition :

Mmes :

– Vicky MOULABOU

– Sylvie Nadège OKOMO NGOMO – Audrey Ophélie OMANDA

– Sandrine Prisca MENGUE ME NGOMO ép. EYENE

– Sandrine Mercedes MESSILA MVONE Epse OBIANG ONDO

–Blanche Frelat MOUSSOUNDA ép. KEMBOT

– Danielle SOUNGOU NGOMA

– Jéromine Graciella NGOLET GANGA

MM :

– Rufin MEMBOL

– Soami Pierre AugusteTAMAME

– Adjudant-Chef ONTSAGA NGOKOUBA Evral

– Adjudant-Chef Jean-Marie MBOLANTSOUO

-Chargés de Missions du Président de la Transition

Mmes

• Marie Isabelle TSAMBA

•Lucia Manelle SIAMI

– Adjudant-Chef ONGOUYI ODOUMA Richter

– Sergent-Chef OBOUNAGA Hyxephel

– Sergent-chef Major LAKOUBA LANGAMA Cérick

– Sergent BOUKINDA LITABA S’Naick

– MM.

• Syr Thiam NDJOROGO LEKOGO

• Etienne AKRIGO

Sont remis à la disposition de leur administration d’origine:

MM et Mmes :

–Marc Logan TCHANGO NANG-NGUEMA

– Valéry GARANDEAU

– Alex Davy DJIPALA MOUKIAMA

–Lanata MOUSSOUNDA

– Axel NZE DOMINGOU

–Estive MOUWENDJI

– Ronald Arnauld BOUASSAT BOUASSAT –Glenn NGUEMA

–Odette NZABA MAKAYA ép. DELBRAH

–Mohamed Ismaël DOUKAGA IBRAHIM –Marius KOUMBA KOUMBA

– Alain NGONGOU

– Joël Armel ASSEKO MBELE

–Quevin NGOUNGA NYOUNDOU

– Auguste LOLOS RAPONTCHOMBO

– Célestin ASSOUMOU AKWE

– Nadia Eve KATIBY

–Maël Régis ENGONGAH OWONO – Samuel MBOMBE

– Cyrille Edgard AUBIN JAMES

–Hughes Bienvenu TSAMBA

– Jeffry Taj DOUNA

– Paul-Emmanuel Cédric IVALA

– Danielle SOUNDOU NGOMA

– Sylver Hervé ONTSOUGOU MBANI

– Yannick LOUMBANGOYE KODJO

–M’POUAME Joachim Patrick

–Marius KOUMBA KOUMBA

– Valentin LOEMBA BAYONNE

– Pierre Ybimba MOUNANGA

– Jin Hyoung PARK

– Jean-François MAGANGA

–Léandre Emmanuel BOULOBOU

–Marguerite Angela ADIBET NZALBERT

–Emmanuel André Marie Louice LEROUEIL

–Thyerno ESSANDONE ONDO

– David MBOUSSOU

–Gaël BOUNANG NDEMBA

–Marie Lysiane Nelly BOMBO NDOUBENINY ép. NGUEMA ITAMI

– Pierre Wilfried PISSA TCHAMBO

– Dinzingouli Di Mourembou MOUTANDOU MBOUMBA

–Wilma Ornélia Mélia MOUGOLA MOUISSI

– Aubin Rodrigue BOUNGADI NZIMA

–Kaminou Orphée LOEMBET

– Davy EMANE NDONG NZE

–Lionel Blaise SACKOUME MOUPASSY MANDZA

– Arsène Mermoz AFOUGOU

–Brice OGANDAGA GUEYE

– Cyrille Sylvain ZANG OBIANG

–Gaëtan OTSIKA

– Fiacre MASSANDE MAGNANGA

–Mme Bliss Vanessa AVOMO NGUEMA

–Mme Magalie ANGONO FOTSO

–Mme Karen COSTODES AMENDJET

Sont remis à la disposition de la Direction Générale des Ressources Humaines :

–Mme Audrey Reine DEMBE

–Mme Eurielle MIKALA

–M. Berland MOUDENGHE

Sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite :

– Professeur Romain TCHOUA

–Marie Curtie GRANDSPORT ép. BERGUE

–Eric CHESNEL.

Par ailleurs, il est mis fin aux fonctions de Conseiller Politique du Président de la République.

SECRETARIAT GENERAL

– Conseiller Spécial du Président de la République : Docteur Dieudonné MUNZANGALA MUNZIEWU.

– Conseiller du Président de la République : M. Jonas OSSOMBEY.

– Attaché de Cabinet à la Présidence de la République : Mme. Brigitte OSSAKEDJOMBO KAACK.

– Chargés de Missions du Président de la République :

MM.

•Francklyn MBA RENDJOGO ;

•Fabrice LEKOUMA NGOUASSI ;

•Gustave NDOUNGOU ;

•Max MASSALA MBOUMBA.

–Aide de Camp : Sous-Lieutenant de Gendarmerie Marvin Rabite MOSSIE.

–Agents de Sécurité :

•Sergent-Chef de la Garde Républicaine Major Dallys NKATA ;

•Caporal-Chef de la Garde Républicaine André Willy SIRY ;

DÉPARTEMENT COMMUNICATION PRESIDENTIELLE, PORTE-PAROLE DE LA PRESIDENCE

– Conseillers du Président de la Transition : MM :

•Gaëtan Evrard OBIANG ETOUGHE ;

•Steeve Davin MOUGUIAMA.

– Attachés de Cabinet du Président de la Transition :

•Mme Sylvie Nadège OKOMO NGOMO ;

•M. Rufin MEMBOL.

DIRECTION CENTRALE DES AFFAIRES FINANCIERES

-Directeur Central : M. Ted Stéphane ADIMINGA KOUNA.

Attachés de Cabinet à la Présidence de la République :

–Mme Nicole Graziella NZAMBI NA LANGHI YAYAYI

–Mme Emma Blanche EPAMI ép. MISSASSA

–M. Arnaud OKOUMA NGALIBIKA

–Mme Hemeline Elza NZAME NGOUA

–Mme Kharece MANZEYIH LEHINDAH

PRIMATURE

CABINET DU PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

-Directeur de Cabinet : M. Jean MINKO.

-Secrétaire Particulière : Mme Denise AYEGHE NTSENG NZE.

-Directeur de Cabinet Adjoint : M Jérôme MABIKA.

-Chef de Cabinet : M. François MEZA ME NZE.

-Secrétaire Particulière du Premier Ministre : Mme Mireille ADA MVE MBA.

-Secrétaire de Cabinet : Mme Catherine Mireille ASSONGONE ESSAME.

-Médecin Personnel : Colonel Brice ANGWE EBOUE.

MINISTERE DE LA REFORME DES INSTITUTIONS

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION (HAC)

– Conseiller Membre : Mme Félicienne NYANGONO NDONG, en remplacement de M. Max Olivier OBAME NDONG.

MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX

CABINET DU MINISTRE

-Directeur de Cabinet : M. Willy Giscard ONTSIA.

-Secrétaire Particulière du Ministre : Mme Monique Laure JAMES.

-Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Mme Juliette Armande MEDZA M’AKOUE.

-Conseiller en charge des Greffes : M. Joseph SAMBA.

-Conseiller Juridique : Mme Nancy SAFOU.

-Conseiller en Communication : Mme Jerina CHENDZE MESSIE.

-Conseiller Financier : M. Christian NGOUA

-Conseiller Technique : Madame Frédérique Yasmine HERVO AKENDENGUE.

-Conseiller en charge des Questions Pénitentiaires : Lieutenant-Colonel MALEGA Marie Hélène.

-Chargés d’Etudes :

• M. Emmanuel MAGUEGUI ;

• M. Verckys YOUKOU NDOMBA.

-Secrétaires de Cabinet

• Mme Antoinette Patricia ANGUILEY ;

• M. Jacques Arnaud PAMBO.

-Chargés de Missions :

• M. Martial NDONG BEKALE ;

• M. Mexant OBAME AKUE.

-Chef du Protocole : M. Jean Christian BOUCHARD.

-Aide de camp du Ministre : Brigadier-Chef Guy Blanchard M’BONGHOU ALLINI.

-Chauffeur Particulier du Ministre : M. Steeve Roland MAVOUNGOU MBOUMBA.

-Agents de Sécurité :

• Brigadier-Chef Donald MOUDENDE MOUNGARA ;

• Gardien de la Paix Yann Joseph ANTCHOUE ROGANDJI

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE CHARGE DE LA FORMATION CIVIQUE

CABINET DU MINISTRE

-Directeur de Cabinet : M. Samson de Paul ELLA MBEANG.

-Secrétaire Particulière du Ministre : Mme. Irma Laure HOBOUYA.

-Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : M. Wilfried EYEGHE.

-Secrétaires de Cabinet

Mmes :

Lethycia MISSANDZOU MAYAYA

Amélie BIANG NTOUTOUME

-Chef du Protocole : M. Davy Lionel IROUNGUY MOUCKANY.

-Chauffeur Particulier : M. Junior Bérenger MAKOTY.

-Aide de Camp : Brigadier Freddy Rolland NZENGUE Fils.

-Agents de Sécurité :

Brigadier Aymard Gatien Romaric MAYOGHO IKABANGA ;

Sous Brigadier Yvon Garcia NZIKOU DIBOMBY.

-Chargés d’Eudes :

M. Paul Geever BISSELO MASSALA ; M. Aloïse NGUEMA NZET.

-Chargés de Mission :

M. Jean Apôtre OBIANG EDOU ;

M. Jean Philippe NZIGOU.

-Conseillers Techniques :

M. Augustin MADOUMA ;

M. Marc EBE NDOUTOUME ;

M. Steve Lionnel ESSONGUE MAGANGA ;

Mme. Chimène NYANGUI BIYOGHE.

-Conseiller en Communication : M. Jacques Fourier MANGOUMBA MALOULOU.

-Conseiller Juridique : Mme. Yvonne Mariette SENLOKOU BIKEYE.

SECRETARIAT GENERAL

-Secrétaire Général : M. Laurent MOUITY MABIKA en remplacement de Monsieur MBOUMA Valentin ;

-Secrétaire Général Adjoint : M. Frédérique BETOE NDONG en remplacement de Monsieur Laurent MOUITY MABIKA.

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RENFORCEMENTS DES CAPACITES

CABINET DU MINISTRE

– Directeur de Cabinet du Ministre : M. Guy Nesty EBOBO.

-Conseiller Juridique : Mme Carmélita Malaïka ETENO OZOUMET épouse NKALSE MOMBO.

– Conseiller en Communication : Mme Marielle ILAMBOUENDZI.

– Conseiller Diplomatique : M. Lionel NZOMA.

– Conseiller Technique : M. Mesmin OYONO AFANE :

– Conseiller Technique : M. Benjamin MOIGNON.

– Conseiller Technique : M. Bruce Messan Tiburce IKAKE.

– Chargés d’Etudes :

MM.

•Cyrille LEMBOUMBOU.

•Erick MOKOKO.

-Secrétaire Particulière du Ministre : Mme Laétitia NTSAME ESSONO.

-Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Mme Randa Léïla NGOMBELA.

-Secrétaire de Cabinet 1: M. Yannick ONDZAGHA.

-Secrétaire de Cabinet 2 : Mme Pulchérie NDOUTOUME BAGNEGNE.

-Chargé de Missions :

MM. :

• Wilfrid ABELONZIO DIECKO ;

• Jean Nazaire KOMBIBADI.

-Chef de Protocole : Mme Kristel KUENTIN DE MANYOWELL.

-Aide de Camp : M. Gauthier KOMBILA.

-Agents de Sécurité :

MM. :

• Fransky ONKOMA LEKOGO.

• Claude EMBENDJOKOUA.

-Chauffeur Particulier : M. Johanne MBAMBANGUILA.

SECRETARIAT GENERAL

-Secrétaire Général : Colonel Jonas SAMBI

DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

-Directeur Général : Mme Louise BOUKANDOU

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

CABINET DU MINISTRE

-Directeur de Cabinet : M. Junior Anicet MANGOUMBA ;

-Secrétaire Particulière du Ministre : Mme Régina KOMBA ép. MOUELE

-Secrétaire particulière du Directeur de Cabinet : Mme Vanellia Carolle KOMBA PENDI ;

-Chargé de Missions : M. Yann Davy KASSANGOYE ;

-Aide de Camp : Adjudant de Gendarmerie Nationale Yves NDOMBI.

-Chauffeur Particulier : M. Wilfried KOUMBA.

-Conseiller en Communication : M. Urbain YENAULT LONGA.

MINISTERE DU PETROLE

CABINET DU MINISTRE

-Directeur de Cabinet : M. Kevin Ferdinand NDJIMBA ;

-Conseiller juridique : M. Didier Claver NDONG ;

-Conseiller Diplomatique : M. Paul Georges OKINDA

-Conseiller Technique chargé de l’amont pétrolier : M. Rodrigue Christel ROGANDJI WOLBERT MBA ;

-Conseiller Technique chargé de l’aval pétrolier : M. Armand BOULOUPY PITHER ;

-Conseiller en Communication : M. Hubert OBOULOUGOU ;

-Conseiller Technique chargé des questions économiques, financières et sociales : M. Juste IBINGA-KOULA.

-Chargés d’Etudes :

Mmes :

•Danycka OYIGA OBAME ép. MINTSA ;

•Camélia TUELLE PAMBO AGNITCHOUET ép. OWONE EMANE.

Chargés de Missions :

•Mme Daisy AKINIKOUSSOU ;

•M. Jean ASSELE.

-Secrétaire Particulière du Ministre : Mme Sarah Marthe MBOUROU ;

-Secrétaire particulière du Directeur de Cabinet : Mme Ariane MOUSSOUNDA EKAKA.

-Secrétaires de Cabinet : Mmes

• Axelle LINDZOUDA BAKALA ;

• Marie Blondelle SIMANGOYE EBAYI.

-Aide de Camp : Adjudant-Chef Norbert ONGUINGAYI.

-Agents de Sécurité :

• Adjudant Placide TOLOKANGADA ;

• Adjudant-Chef Major Lucien OKALA.

SECRETARIAT GENERAL

-Secrétaire Général : M. Hervé BIBA NZENGUE.

-Secrétaire Général Adjoint : Mme. Liliane KOUKOU épouse PIRON.

DIRECTION GENERALE DES HYDROCARBURES

-Directeur Général : M. Ernest NDONG NGUEMA.

-Directeur Général Adjoint : M. Fernand EPIGAT.

-Chargés d’Etudes Directeur Général Adjoint :

Mmes

•Catherine Raïssa SOUNDA ;

•Shelly NTSAME ABOULE ;

•M. Gaël MBADINGA.

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, JURIDIQUES ET FISCALES

-Directeur : M. Duplex YOKO.

-Directeur Adjoint : M. Tristan Pamphile ZOLO TOMO.

-Chef de Service Juridique : M. Hervé Gildas NGUILA.

DIRECTION DE LA DOCUMENTATION

-Directeur : M. Gildas OKIE.

DIRECTION DES PARTICIPATIONS ET COMMERCIALES

-Directeur : M. Junior T. NGONDA IMBIMBI.

DIRECTION D’EXPLOITATION

-Directeur : Mme Corine POSSO.

-Directeur Adjoint : M. Jean Barthélémy OBAME EMVOGHA.

DIRECTION D’EXPLORATION

-Directeur : M. Thierry MINTSA.

DIRECTION DU RAFFINAGE

-Directeur : M. Sylvan ELLA MOTO.

SUBDIVISION HYDROCARBURES OGOOUE MARITIME

-Directeur : M. Noel junior KOUBDJE NZE.

ETABLISSEMENTS SOUS-TUTELLES GABON OIL COMPANY

CONSEIL D’ADMINISTRATION

-Président du Conseil d’Administration : M. Jean TSIRE

DIRECTION GENERALE

-Administrateur Directeur Général : M. Igor John Calix NGUIA.

-Directeur Général Adjoint : M. Hervé NANG ENGUE.

-Directeur Financier : M. Claude Sosthène NZIENGUI NZAOU.

GAB’OIL

CONSEIL D’ADMINISTRATION

-Président du Conseil d’Administration : M. Landry BONGO ONDIMBA.

DIRECTION GENERALE

-Administrateur Directeur Général : M. Bernadin MVE ASSOUMOU.

-Directeur Général Adjoint : M. Serge Mesmin MBELE.

-Directeur Financier : Mme Denise FANGUINOVENY.

SOCIETE GABONAISE DE RAFFINAGE (SOGARA)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

-Président du Conseil d’Administration : M. Richard SYLONG.

DIRECTION GENERALE

-Administrateur Directeur Général : M. Christian AVARO.

-Directeur Général Adjoint : M. Landry NGANDJI

-Directeur Commercial : Mme Lydia NEYER.

-Directeur Administratif et Financier : M. Stocken Sévérin YABI.

PIZOLUB

CONSEIL D’ADMINISTRATION

-Président du Conseil d’Administration : M. Jean KOUMBI GUYEDI.

DIRECTION GENERALE

-Administrateur Directeur Général : M. Steve Saurel LEGNONGO.

-Directeur Général Adjoint : M. Michel Amos MOUBA DIARRA.

-Directeur Administratif et Financier : M. Christian MBOULOU MVE.

SOCIETE GABONAISE D’ENTREPOSAGE DES PRODUITS PETROLIERS (SGEPP)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

-Président : Général Sylvain MBEMBO

DIRECTION GENERALE

-Directeur Général : M. Yvon TCHICOT.

-Conseiller du Directeur Général en charge de la Sécurité : Lieutenant-Colonel Bonaventure EKOUARI

MINISTERE DES MINES

CABINET DU MINISTRE

-Directeur de Cabinet : M. Gabriel AWORE MAYINDO.

-Secrétaire Particulière du Ministre : Mme Régine Marie-Colette FOUMBOULA KOMBA.

-Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Mme Ansmie Ferlande PONGA MOUKOUTI

-Secrétaires de Cabinet :

Mmes

•Solange NTSAME ;

•Ernestine NTSIAYI.

-Chargés de missions :

Mmes

•Georgette AYITEBE KOUNASSI ONDO ;

•Alexia KOUMBA KOMBA.

– Chargés d’Etudes :

MM.

•Gdh ANGONE ANGONE

•Raymond MBA.

-Conseiller Juridique : M. Paul ABESSOLO ESSO’OMINTO’O.

-Conseiller en Communication : Mme Valérie EZEME MBO.

-Conseiller Diplomatique : Mme Gilberte BOUKANI épouse BADJAME.

– Conseillers Techniques :

•M. Francis MAYAGA MIKOLO.

•Mme Mouna MAMBENDA BOKOKO

•Mme Manouchka Nabila MINKOUE MI ASSELE.

-Chef de Protocole : M. Giles MOUSSADJI

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : Général Adolphe YONGHAN

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MARINE MARCHANDE ET DE LA MER

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS TERRESTRES

-Directeur Général : Colonel Jean Bruno MOUSSAVOU MANDOUKOU.

DIRECTION GENERALE DE LA MARINE MARCHANDE

-Directeur Général : Lieutenant-Colonel Ludovic Edgard MOUNDOUNGA.

-Directeur Général Adjoint : Commandant-Major Frederik AVOME ANGUE OLIVERA épouse GUEVIT.

COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION INTERIEURE ET INTERNATIONALE (CNNII)

-Président du Conseil d’Administration : M. Jérôme ANGOUO

DIRECTION GENERALE

-Directeur Général : Contre-Amiral Alain Jérôme MOUNGUET INGOULE

CONSEIL GABONAIS DES CHARGEURS (CGC)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

-Président du Conseil d’Administration : M. Chrisanthe BOUSSAMBA.

DIRECTION GENERALE

-Directeur Général : M. Giscard Lilian OGOULA.

-Directeur Général Adjoint : M. Ferdin LEMAMI.

GABON PORT MANAGEMENT(GPM)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

-Président du Conseil d’Administration : Contre Amiral M. Marc SOSSA SIMAWANGO.

OFFICE DES PORTS ET RADES DU GABON (OPRAG)

DIRECTION GENERALE

-Directeur Général : M. Martin BOGUIKOUMA.

-Directeur Général Adjoint : M. Gildard Aymard MBINA IWANGOU.

-Secrétaire Général : M. Gilbert Soler NDJOGO.

-Contrôleur Général de Gestion : M. Petit Colin BONGO.

-Agent Comptable : M. Anicet NDJIYA KOUAMBA.

-Commandant du Port d’Owendo : M. Faustin MBOUNGOU GNAMAKALA.

-Directeur Régional du Port de Port-Gentil : M. Eugène MPIGA.

-Commandant du Port de Port-Gentil : M. Alexis MPIGA OKOUMBA.

-Directeur Commercial et d’Exploitation : M. Alain Pierre ADJEMBIMANDE SAJOUX.

-Directeur du Port à Bois : M. Gaël MANDZOUNGOU NYAYA.

-Directeur Informatique : M. Arly Junior METHOGHO NZIGOU.

-Directeur Administratif et du Personnel : M. Rodrigue BOUBATA.

-Directeur du Port Môle : M. Paul Sydney ANGOUNA LEYOUBOU.

-Directeur de la Communication et des Relations Publiques : Mme Aliana Daisy NYNGONE MBELE.

-Directeur d’Etudes et des Travaux : M. Crépin Didas MAPEZA MOTO.

CONSEILLERS DU DIRECTEUR GENERAL

Mmes :

–Anita POUMA BIE épouse MAKAYA ; –Francine ROBOTY épouse RETIGA WORA ;

–Grâce EDOU SIMA ;

–Léonie BIBAYE ITANDAS née MOUBAMBA.

MM :

–Cyriaque OYOUOMI OKONGO ;

–Telesphore EPIMBI KANDA ;

–Marius ASSOUMOU NDONG ;

Les personnels dont les noms suivent sont remis à la disposition de leur administration d’origine :

Mmes

– Yasmina Nelly BOUMAH;

– Michaëla SIBY;

-Emérencienne DOUFOUNDOU ;

-Lays Cynthia AMORISSANI épouse KOTA ;

-Virginie BAKISSI PEMBA ;

M.

-Wilfryd NGOMA NGOMA.

AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE (ANAC)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

-Président du Conseil d’Administration : M. MOUSSOTI.

DIRECTION GENERALE

-Directeur Général : Général Eric MOUSSAVOU.

-Directeur Général Adjoint : M. Samuel SAMBA

OFFICE NATIONAL DE SURETE ET DE FACILITATION DES AEROPORTS DU GABON (ONSFAG)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

-Président du Conseil de Régulation : Général d’Armée Gaspard Ferdinand OLAME NDONG.

DIRECTION GENERALE

-Directeur Général : Colonel Justin ANDOUKA.

AGENCE DE REGULATION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (ARTF)

-Secrétaire Exécutif : M. Joseph IBOUILI MAGANGA.

-Secrétaire Exécutif Adjoint : Mme Elodie NKOGHE OBAME.

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

CABINET DU MINISTRE

–Directeur de Cabinet : M. Paterne NDJAMBOU.

–Secrétaire Particulière : Mme Laeticia Bienvenue MAYOMBO BOUANGA.

–Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Mme Nancy NGOUNDJANGOYE.

–Secrétaire de Cabinet 1 : Mme Oxiliadora SIBA BOUKOUSSOU.

–Chargés d’Etudes :

•M. Blaise Manix LEYISSIKA ;

•Mme Sabrina LEBOMO.

–Aide de Camp : Adjudant-Chef de Gendarmerie Prince Ariane SIMBA LEKOGO.

–Agent de Sécurité 1 : Brigadier-Chef Major de Police William Dominique ADAMA.

–Chargés de Missions :

•Mme Rosalie MAMBOUANA ;

•M. Irvin Kirshner Nolax AKOUERE.

ETABLISSEMENTS SOUS-TUTELLE

SOCIETE D’ENERGIE ET D’EAU DU GABON (SEEG)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

–Président du Conseil d’Administration : M. Christophe JOCKTANE LAWSON.

DIRECTION GENERALE

–Directeur Général : M. Joël LEHMAN SANDOUNGOUT.

–Directeur Général Adjoint chargé de la Technique et des Opérations : M. Sylvère BITEGHE.

–Directeur Général Adjoint chargé de l’Administration Générale et des Finances : Colonel Guy NGAMAMBA.

–Conseiller 1 : Colonel ILEMA ILEMA.

–Conseiller 2 : Mme Yolande Laurence NNO’O MINKO épouse ONDO OSSA.

–Conseiller 3 : M. Laurent Mesmin NGOMO ONDO.

SOCIETE DE PATRIMOINE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE, DE L’ENERGIE ELECTRIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT

CONSEIL D’ADMINISTRATION

– Président : M. Christophe BOUANGO.

DIRECTION GENERALE

– Directeur Général : M. Patrick Rodrigue Yalis ONGALA.

MINISTERE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES DU GABON (ARCEP)

CONSEIL DE REGULATION

–Président du Conseil de Régulation : M. Célestin KADIDJA.

–Membres :

•Général Yves DITENGOU ;

•LT- Colonel Rodolphe ANTIMI ;

GABON TELEVISION

–Directeur Général : M. Elmut MOUTSINGA BOULINGUI.

RADIO GABON

–Directeur Général : Mme Claudette EWORET.

GABON POSTE

–Président Directeur Général : M. Jean Eric Raynald NDAMA.

–Directeur Général Adjoint : Mme Blanche YELESSA épouse MOUDJIGUI.

MINISTERE DES COMPTES PUBLICS

CABINET DU MINISTRE

-Directeur de Cabinet: M. Ike Alberic APOUBA LOUSSOU

-Conseiller Diplomatique : M. Barnabé MEBALEY MBA MENIE.

-Conseiller Economique et Financier : M. Fidèle MAGOUANGOU

-Conseiller Juridique : M. Jean de Dieu ZUEDZANG

-Conseiller en Communication : Mme Appoline Fauste OBONE NGONG-BEKALE

-Conseiller Technique: M.Jules POTIER LOEMBE

-Conseiller Technique : M. Léandre MARA ROGOMBE

-Chargés d’Etudes :

• Mme Sarah Magalie Jessica ESSIMENGANE DIBAGOUE ;

• Mme Yessa KOMBILA.

– Secrétaire Particulière du Ministre : Mme Grâce Radella NFOUMO NDONG ;

– Secrétaire particulière du Directeur de Cabinet : Mme Gaëlle Denise EKOMBENG MINKO ép.HINAMA MOUKOUMBI

– Secrétaire de Cabinet 1 : Mme Syline Ivy Carla MBIE N’NA

– Secrétaire de Cabinet 2 : Mme Armelle YEYET

-Chef de protocole : M. Awal MOHAMED

-Aide de Camp : M. Brigadier-chef Major Guy Serge NDONG NANG

-Agent de Sécurité : M. Sergent-Chef Djimy Elie ASSOUME MEZUI

-Chauffeur particulier: M. James ALLOGHO

INSPECTION GENERALE DES SERVICES

-Inspecteur Général des Services : M. Patrice INGUILA.

-Inspecteur Général des Services Adjoint : M. Michel TSAMBA.

SECRETARIAT GENERAL

– Secrétaire Général : M. Guy Nazaire SAMBA.

– Secrétaire Général Adjoint : M. Ghislain Firmin LENDOYE.

DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE ET DU TRESOR

-Directeur Général : M. Luther ABOUNA YANGUI.

-Directeur Général Adjoint: M. Anicet MBADINGA.

SERVICES CENTRAUX

TRESORERIE CENTRALE

-Trésorier Central : M. Davy OSSIBA ANTSELEVE.

DIRECTION DES REGLEMENTS

-Directeur des Règlements : Mme. Lisiane Désirée TSAME MVE.

AGENCE COMPTABLE CENTRALE

-Agent Comptable Central : M. Joël OBAME NANG.

DIRECTION DE LA CENTRALISATION ET DE LA PRODUCTION COMPTABLES

-Directeur de la Centralisation et de la Production Comptable : M. Sathurnin ONDO ONA.

INSPECTION DES SERVICES

-Inspecteur des Services : Commandant Grégoire Arnaud BAKITA MOMBO

-Inspecteur des Services : Général Sylvie NGUIMBIT.

DIRECTION GENERALE DU BUDGET ET DES FINANCES PUBLIQUES

-Directeur Général : M. Aurelien Marcel MINTSA MI NGUEMA.

-Directeur Général Adjoint : M. Thècle Wilfrid NZAMBA MANGALA

DIRECTION DU SUIVI ET DE LA REGULARISATION DE L’EXECUTION BUDGETAIRE

-Directeur : M. Stéphane MOHESSOU

-Directeur Adjoint : Mme Géraldine LONGHO

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

-Directeur : Mme Raïssa NANA ép NGONGO

-Directeur Adjoint : Mme Vityla ANKAMA ép. OBANGA

DIRECTION DE LA SOLDE

-Directeur : M. Fidèle BOUKA BOUKA ;

-Directeur Adjoint : Commandant Loïc OSSIBA.

ORGANISME SOUS TUTELLE

CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE

– Secrétaire Permanent : M. Henri André OGOUAMBA

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES PARTICIPATIONS

CABINET DU MINISTRE

– Directeur de Cabinet : M. Alain Paul NDJOUBI OSSAMY

– Secrétaire Particulière du Ministre : Mme Nelly Elvine MIKOLO KENGUE

– Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Mme Nancy BAWIRA

Secrétaires de Cabinet :

– Mme Diane Marcelle MVELE

– Mme Lauricia Jolène BISSALA MYBOTO

– Chargés de Missions :

• M. Raphaël KOUSSOU LELE

• M. Hermann Blaise MOULOUNGUI

– Chargés d’Études :

• M. NGUELE DIBA

• M. Clément Alène OYONO

– Conseiller Juridique : M. Serge Bertrand ABESSOLO

– Conseiller en Communication : M. Alex Cédric SAIZONOU ANGUILET.

– Conseiller Diplomatique : Mme Inès-Cécilia MOUSSAVOU NGADJI

– Conseillers Techniques:

•Mme Martine MABIALA

•M. Boris AYOUNET

•M. Modeste M’FA OBIANG

– Chef du Protocole : M. Romaric Fiacre EYA ZANG OKEMVELE.

– Aide de camp : M. Irwin BIBALOU NZAHOU.

– Agents de sécurité :

•Sergent Boris Arnaud MAKOSSO ;

•Brigadier Renaud Marie NGUEMA METOULOU.

– Chauffeur Particulier : M. Renaud OUBALA

INSPECTION GENERALE DES SERVICES

– Inspecteur Général des Services : Mme Rêve MOUKALA épouse RETENO NDIAYE

– Inspecteur Général des Services Adjoint : M. Alain BOUBATA.

SECRETARIAT GENERAL

– Secrétaire Général : M. Christian EBE.

– Secrétaire Général Adjoint : M. Josselin NEMBE.

DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS

-Directeur Général : M. Eric BOUMAH ;

-Directeur Général Adjoint : M. Pamphile EYOUGA.

SERVICE D’APPUI SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES

-Chef de Service Relations Publiques : Mme Stéphanie BOUSSOUGOU épouse MINKO.

SERVICE CENTRAL DU COURRIER ET DES ARCHIVES

–

-Chef de Service Courrier et des Archives : Mme Prisca Rolande NDONGO épouse REKOULA.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS

-Directeur : M. Gérard NKOUME NZOGHE ;

-Directeur Adjoint : Mme Edith Flore ANGOUNA

-Chef de Service du Budget et du Matériel : M. Dimitri OMBINDA

-Chef de Service du Personnel et de la Formation : M. Ghislain OSSAGATSIA

-Chef de Service des Affaires Sociales: Mme Arlette OKENKALI épouse NKEYI

DIRECTION DE L’INFORMATIQUE

-Directeur : M. Fabien Junior OMBOUMA

-Directeur Adjoint: M. Brice Wenceslas NZENGUI MOUKAMBY

-Chef de Service de l’Informatisation: M. Willy Gildas PIEBI

-Chef de Service des Applications Informatiques: M. William MBA NDONG

-Chef de Service des Exploitations et Maintenances: M. Ulrich Aubin IGWERAH

SERVICES CENTRAUX

DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DU CONTENTIEUX

-Directeur de la Législation et du Contentieux: M. Paul II ABESSOLO MINTO’O

-Directeur Adjoint de la Législation et du Contentieux: M. Jacques Brice Séverin LIBIZANGOMO

-Chef de Service de la Législation: Mme Irène BENGA MINTSA

-Chef de Service du Contentieux: M. Emery Joffrain MAKAYA LANGANGOUET

-Chef de Service de la Documentation: Mme Eugenie Sheila ABESSOLO NDONG

-Chef de Service des Relations Internationales: Mme Marcelle Stella VIYA veuve BABIN

DIRECTION DE LA CENTRALISATION, DES STATISTIQUES ET DES EMISSIONS

-Directeur de la Centralisation, des Statistiques et des Emissions: Mme Hermine Pascale OTOGHO

-Directeur Adjoint: Mme Zita Flora OYINI LEMANDI

-Chef de Service des Emissions: M. Roger MOUKAGNI COTTE

-Chef de Service des Immatriculations: Mme Léa NTSAME MEIGNE

-Chef de Service des Statistiques et des Prévisions: M. Jean Bertin MAGNIMA

DIRECTION DES VERIFICATIONS FISCALES

-Directeur des Vérifications Fiscales: M. Ghislain OTSOBIT

-Directeur Adjoint des Vérifications Fiscales: M. Pamelo MBA AKOURE

-Chef de Service des Vérifications Nationales et Internationales: M. Gaétan GARO BOUNGOUNDOU

-Chef de Service des Vérifications des Situations Fiscales d’Ensemble: Mme Carine OBONE ZOGO épouse NZAOU

-Chef de Service des Vérifications des Enquêtes et Recoupements: M. Djamila AMOUGHA

DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

-Directeur des Grandes Entreprises: M. Calixte NDJIBAH

-Directeur Adjoint des Grandes Entreprises: Mme Murielle Stella BAYOGHA

-Chef de Service d’Accueil et d’Information: Mme Chantal ETSINDA

-Chef de Service de Gestion et du Contentieux: Mme Nathalie ONIANE épouse YENGOUI NGUEMAH

-Chef de Service de l’Information et des Statistiques: M. Brice Henri NKIYEME NGOUA

-Chef de Service des Ressources et des Moyens: M. Brice Martial NDINGA NDINGA

DIRECTION DES REGIMES SPECIFIQUES

-Directeur des Régimes Spécifiques: M. Carl KAPITO

-Directeur Adjoint des Régimes Spécifiques: Mme. Sylvie Veronèse AVOME NGOME épouse EYENE

-Chef de Service de la Gestion Fiscale des Mines, Pétrole et Forêts: Mme Ida LENDIRA épouse MOUTETE

-Chef de Service chargé des Zones Economiques Spéciales : Mme Reine Bertille GUIYEDI

-Chef de Service Adjoint des Incitations Fiscales pour le Développement : Mme Aline ESSANGAMBELA MPIGAH épouse KOUADIO

DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROSPECTIVE

-Directeur des Etudes et de la Prospectives : M. Ghislain NZOUMBANGOYE

-Directeur Adjoint des Etudes et de la Prospectives : M. Ignace Davy MENDOUME MINKO

-Chef de Service des Etudes : Mme Egère MAMADOU ANTIGUI épouse GUIBINGA

-Chef de Service Analyses Macroéconomiques : Mme Doris Marlène NSENG NSENG

-Chef de Service de la Prospective : M. Janvier MALI OYOUOMI

-Chef de Service d’Analyse Quantitative et Modélisation : M. Igor Wilfried POUBA

SERVICES EXTERIEURS

DIRECTION PROVINCIALES

DIRECTION PROVINCIALE DE L’ESTUAIRE

-Directeur Provincial : Mme Lola Dulcinette AKOMA LEDJELE

-Directeur Provincial Adjoint : Mme Delphine Edna SOUNGANI ONANGA épouse KONE

-Chef de Brigade de Contrôles : M. Francis AGNOUNGA

-Chef de Service des Affaires Domaniales : Mme Blandine MBADINGA

-Chef de Service des Ressources Humaines et des Moyens : Mme Raïssa DOCTORE épouse LEYOUNGASSA

-Chef de Service de l’Informatique et des Statistiques: M. Gildas MANIANGA

CENTRE DES IMPOTS DES MOYENNES ENTREPRISES – CIME (OWENDO)

-Chef de Centre : Mme Léa NGOUBILI

-Chef de Service de Gestion et du Contentieux : M. Stivian Sam MAKOSSO

-Chef de Service Accueil, Localisation et Immatriculation : M. Alain Serge OZIMO

CENTRE DES IMPOTS DES PETITES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS– CIPEP SUD

-Chef de Centre : M. Fernand MBIOKO

-Chef de Service de Gestion et du Contentieux : Mme Christelle NDJOYE épouse MIHINDOU

-Chef de Service Accueil, Localisation et Immatriculation : M. Edgard ESSIMBA

CENTRE DES IMPOTS DES PETITES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS – CIPEP NORD

-Chef de Centre : M. Anicet LIBANGA -Chef de Service de Gestion et du Contentieux : M. Moustapha NGARI

-Chef de Service Accueil, Localisation et Immatriculation : M. Landry MBA NGUEMA CENTRE DES IMPOTS D’AKANDA

-Chef de Centre : M. Gustave Lézin BOUKANDJA

-Chef de Service de Gestion et du Contentieux : Mme Gessy Nelly ONDO.

-Chef de Service Accueil, Localisation et Immatriculation : M. Landry MBA NGUEMA.

DIRECTION PROVINCIALE DU HAUT – OGOOUE

-Directeur Provincial : M. Cyriaque NGOUONI

-Directeur Provincial Adjoint : M. YLBN Y MANFOUMBI

-Chef de Brigade de Contrôles : M. Marien MOUKETOU LENGUA

-Chef de Service des Affaires Domaniales : Mme Diane Herlange BADJIMBA ETHOGHO

-Chef de Service des Ressources Humaines et des Moyens : Mme Causette MPAROWEME épouse NTSIA

-Chef de Service de l’Informatique et des Statistiques: M. Rolland ABONDO LEKELE

CENTRE DES IMPOTS DES PETITES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS – CIPEP

-Chef de Centre : M. Jean Dimitri Igor ENGANDZAS M’EKANGUI

-Chef de Service de Gestion et du Contentieux : Mme Lidwine MOUINGA NTSABI

-Chef de Service Accueil, Localisation et Immatriculation : M. Guilain AKOUANGHOU VINGA

DIRECTION PROVINCIALE DU MOYEN – OGOOUE

-Directeur Provincial : M. Jean Yves EDOU

-Directeur Provincial Adjoint : M. Eric Landry AMVANE

-Chef de Brigade de Contrôles : Mme Annick Flora MEDZA M’ONDO

-Chef de Service des Affaires Domaniales : M. Dieudonné MBOUROU RERAMBYAT

-Chef de Service des Ressources Humaines et des Moyens : M. Davy BOUPENZE ANDANG

CENTRE DES IMPOTS DES PETITES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS – CIPEP

-Chef de Centre : M. Sosthène Didace NGAYILA

-Chef de Service de Gestion et du Contentieux : M. Stofel LEDJELE

-Chef de Service Accueil, Localisation et Immatriculation : M. Rodrigue OBIANG

DIRECTION PROVINCIALE DE LA NGOUNIE

-Directeur Provincial : M. Raphael NZO

-Directeur Provincial Adjoint : M. Franklin NGUEMA

-Chef de Brigade de Contrôles : M. Maximilien BOUBINDJI

-Chef de Service des Affaires Domaniales : M. André Emmanuel MADINDA MIGUELI

-Chef de Service des Ressources Humaines et des Moyens : Mme Léa DIAOUG

CENTRE DES IMPOTS DES PETITES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS – CIPEP

-Chef de Centre : M. Abel Judicaël MIKALA

-Chef de Service de Gestion et du Contentieux : M. Irené TOME ESSONE

-Chef de Service Accueil, Localisation et Immatriculation : M. Serge Arsène KASSA MALLOT

DIRECTION PROVINCIALE DE L’OGOOUE – MARITIME

-Directeur Provincial : M. Jean Yves EDOU NDONG

-Directeur Provincial Adjoint : Mme Laétitia GIGNANG-NDZA MAGANGE épouse NKIZOGO

-Chef de Brigade de Contrôles : M. Parfait MISSO.

-Chef de Service des Affaires Domaniales : M. Alain MBOUMBA MBOULOU.

-Chef de Service des Ressources Humaines et des Moyens : M. Brice MATOKA.

-Chef de Service de l’Informatique et des Statistiques : M. Jacques Sylvain NDAMBET.

CENTRE DES IMPOTS DES MOYENNES ENTREPRISES – CIME

-Chef de Centre : M. Arnold KAMI.

-Chef de Service de Gestion et du Contentieux : Mme. Prisca ANDJOUOMO M’EBOUNGOU.

-Chef de Service Accueil, Localisation et Immatriculation : M. Ange Wilfried YOUDAGHA.

CENTRE DES IMPOTS DES PETITES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS– CIPEP

-Chef de Centre : M. Stephane MINKO.

-Chef de Service de Gestion et du Contentieux : Mme. Clémence Dionne NZAOU NZIENGUI.

-Chef de Service Accueil, Localisation et Immatriculation : Mme Josiane NZE EKOME.

DIRECTION PROVINCIALE DU WOLEU-NTEM

-Directeur Provincial : M. Gervais NDONG OBIANG.

-Directeur Provincial Adjoint : M. Davy ENGOGOH NGAYILA.

-Chef de Brigade de Contrôles : M. Franck Régis BOUBATA MALEKOU.

-Chef de Service des Affaires Domaniales : Mme Rolanda MENGUE M’ABIAGHA.

-Chef de Service des Ressources Humaines et des Moyens : Mme Yvonne Marie MINKOUE OLAME.

CENTRE DES IMPOTS DES PETITES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS– CIPEP

-Chef de Centre : M. Christ AKOMBI.

-Chef de Service de Gestion et du Contentieux : M. Donald EBE MBA.

-Chef de Service Accueil, Localisation et Immatriculation : M. Emery MAPANGOU MAPANGOU.

CONSERVATION DES HYPOTHEQUES ET DE LA PROPRIETE FONCIERE

-Conservateur : M. Mike Olivier ANGOUMA

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

-Directeur Général : Colonel Landry MBONDO.

-Directeur Général Adjoint : Mme. Christobelle MOUERI.

SERVICES D’APPUI

-Chef de Service Courrier Archives et Documentation : Mme. Noeline Passi MBEMBO.

-Chef de Service Communication et Relations Publiques : M. Erwin Lionel KONDJA EPOUTA.

SERVICES CENTRAUX DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE

-Directeur : Mme. Ernestine NDJIE.

-Directeur Adjoint : M. Arold BOUKOUBI.

-Chef de Service Gestion des Ressources Humaines : M. Harry Cleeve OBBHA KABORI.

-Chef de Service Formation Professionnelle : Mme Diana MOUNDOUNGA.

-Chef de Service Affaires Sociales : M. Xavier MATOKA.

-Chef de Service Equipement et Matériel : M. Joshua Elmer NDOKOUNDA.

DIRECTION DU BUDGET ET DE LA COMPTABILITE

-Directeur : M. Paul Marie BOUKALA.



-Directeur Adjoint : Mme Agnès SOULOUNGA épouse NTOUTOUME.

-Chef de Service Budget : Mme Jordan IBOTI.

-Chef de Service Comptabilité : Mme Grâce Nanette KOMBA MIKIELA.

DIRECTION DES STATISTIQUES, DES ETUDES ECONOMIQUES ET DE L’INFORMATION

-Directeur : M. Henri BEKALE.

-Directeur Adjoint : M. Gervais LASSEGUE.

-Chef de Service Statistique : M. Firmin EKANG NGOUA.

-Chef de Service Informatique : M. Gérard NGOUNDJI.

-Chef de Service Recettes Douanières : M. Rachil NGUEMA NDONG.

DIRECTION DES CONTROLES SPECIFIQUES

-Directeur : M. Alain Martial NTOUTOUME.

-Directeur Adjoint : Mme. Pulchérie MATEYA épouse YOUSSOUF.

-Chef de Service Entrepôts d’Hydrocarbures : M. Claude Médard PANGOU.

-Chef de Service Relevés Déclaratifs : M. Claudel BIBALOU.

DIRECTION DES ENQUETES DOUANIERES ET DU CONTENTIEUX

-Directeur : M. Hilaire LECKAT.

-Directeur Adjoint : M. Aimé Joel MBINI.

-Chef de Service Enquêtes Douanières : M. Altesse NGOUNGA SAMAKE.

-Chef de Service Contentieux Douanières : M. Bertrand AWASSI NDOMBA.

-Chef de Service Renseignement Douanier : M. Aymar Jovanny OKOUMBA KOUMBANGOYE.

-Chef de Service Analyse et Gestion du Risque : M. Kevin NDJOUNGA.

DIRECTION DES SERVICES DE SURVEILLANCE

-Directeur : M. Hugues Modeste ONDJANGOU.

-Directeur Adjoint : M. OLLENDE APLOGAN.

-Chef de Service Planification Stratégique : M. Léon Edgard MINKO.

-Chef de Service Organisation et Logistique : M. Eric BAYOGHA LEPOUGHOU.

DIRECTION DE LA LEGISLATION, DES ECHANGES ET DES RELATIONS INTERNATIONALES

-Directeur : M. Arsène KIKI.

-Directeur Adjoint : M. Gildas ASSAMBOU.

-Chef de Service Législation : M. Blaine LIBANGA.

-Chef de Service Valeur : Mme. Nadia NYOMBA.

-Chef de Service Tarif et Origine : M. Landry MOUENDZI.

-Chef de Service Coopération et Relations Internationales : Mme. Cornelia MOAPA WALA.

DIRECTION DES REGIMES ECONOMIQUES ET PRIVILIGIES

-Directeur : M. Francis BOULINGUI.

-Directeur Adjoint : Mme Vanessa SANDOUNGOU épouse ESSOBA MBA.

-Chef de Service Législation : M. Blaine LIBANGA.

-Chef de Service Droits Indirects : M. Tresor MENDENE.

-Chef de Service Tarif et Origine : M. Landry MOUENDZI.

-Chef de Service Régimes Economiques : Mme Jasmine OSSOUMANE.

-Chef de Service Régimes Privilégiés : Mme Coralie DAVIN AKOURE.

-Chef de Service Zones Economiques à Régimes Privilégiés : Mme Alphonsine IVALA.

DIRECTIONS REGIONALES DIRECTION REGIONALE DE LIBREVILLE

-Directeur Régional : M. Eric DAMAS.

-Directeur Régional Adjoint : M. Arnaud Mike MAFOUE.

-Chef de de Bureau Central Libreville/Owendo : M. Armel ODOUNGA.

-Chef de Bureau Central Libreville/Nouveau Port GZES : M. Thibault Ulrich OPIRA.

-Chef de Bureau Central Libreville/Aéroport : Mme. Thècle MBAZOGHE.

-Chef de Bureau Central du Contrôle Douanier Postal : Mme Stevie LIPANGOU PAHOU.

-Chef de Bureau Central Libreville/Port Mole : M. Davy LEYINDA.

-Chef de Bureau Central des Douanes de NKOK : M. Cyr Mervais MENZENE.

-Chef de Service de Surveillance Libreville : M. Jeff GNALA ZADI.

-Receveur : Mme Grâce Orellia ALEVINA.

DIRECTION REGIONALE DE PORT-GENTIL

-Directeur Régional : M. Léonce TOUNGUI.

-Directeur Régional Adjoint : M. Emmanuel Brice MEDZA M’ONDO.

-Chef de Bureau Central Port-Gentil/Port : Mme. Lysiane ANDJOUOMO.

-Chef de Bureau Central Port-Gentil/Aéroport : M. Arnaud EMBINGA.

-Chef de Bureau Central de Mayumba : M. Steeve BEKALE EFFA.

-Chef de Service de Surveillance Port-Gentil : M. Brice OSSAGHA.

-Receveur : M. Joel EMBONI.

DIRECTION REGIONALE DE FRANCEVILLE

-Directeur Régional : Mme. Carole MEDZA.

-Directeur Régional Adjoint : Mme. Inès ESSIMBA.

-Chef de Bureau Central Moanda : Mme. Emmanuelle OSSIDJI MAKOMACHANA.

-Chef de Service de Surveillance Franceville : M. Hugues ANGONDJO.

-Receveur : M. Andy MBOULOU ONDOUA.

DIRECTION REGIONALE D’OYEM

-Directeur Régional : M. Dieudonné OTHAKEME.

-Directeur Régional Adjoint : M. Eric ESSONO MEZUI.

-Chef de Bureau Central d’Oyem : M. Patrick NZOGHE.

-Chef de Bureau Central de Bitam : M. Armel MVOURI.

-Chef de Service de Surveillance Oyem : M. Alain Fabrice MOUANDZA.

-Receveur : M. Jimmy Herbert ENEME.

SERVICES EXTERIEURS

-Attaché Douanier à Paris : M. Firmin NGUEMA.

-Attaché Douanier à Bruxelles : Mme Paule Dalya ONOUVIET.

-Attaché Douanier à Washington : M. Rodrigue OYOUOMI.

-Attaché Douanier à Pékin : M. Christian WAZA.

-Attaché Douanier à Dakar : M. Armel SIBI OGOULA.

DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION

-Directeur Général : M. Fabrice ANDJOUA BONGO ONDIMBA.

CAISSE DE STABILISATION ET DE PEREQUATION (CAISTAB)

DIRECTION GENERALE

-Directeur Général : M. Ulrich OLIGUI GNAMALENGOUNGOU.

-Directeur Général Adjoint : M. Jean-François KOUANGA

-Conseillers du Directeur Général :

• Mme Franck Amandine NGONO ENGO ;

• Steeve ABOGHE ;

• Bernadin ODOUMOU en remplacement de Monsieur Bonaventure KASSA IBINGA.

DIRECTION DES HYDROCARBURES

-Directeur : M. Michel ELINGUI.

