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Gabon : signature d’une convention de financement entre l’ARCEP et l’INPTIC

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 1 juin 2026 à 14h25min
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L’INPTIC a accueilli la cérémonie de signature de la convention de subvention entre l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et l’Institut national de la poste, des technologies de l’information et de la communication (INPTIC). L’événement s’est déroulé en présence du ministre de l’Économie numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation ainsi que du ministre de l’Enseignement supérieur. Cette convention marque une nouvelle étape dans le renforcement de la formation aux métiers du numérique au Gabon, à travers un partenariat destiné à soutenir durablement le développement des compétences, l’innovation et la recherche appliquée dans les secteurs des technologies de l’information et de la communication.

Prenant la parole, le directeur général de l’INPTIC, Landry Badiali, a souligné que cet accord dépasse le simple cadre administratif pour constituer un véritable investissement dans l’avenir numérique du pays. Il a rappelé que l’institut, créé en 2010, a déjà formé près de 2 000 diplômés dans les domaines des réseaux, des systèmes numériques, du management des TIC et de l’audiovisuel. Selon lui, la convention prévoit notamment un financement pluriannuel sur deux ans renouvelables, la modernisation des infrastructures pédagogiques, l’acquisition d’équipements de pointe, l’organisation de séminaires spécialisés et le soutien à la recherche appliquée. Il a également insisté sur les mécanismes de gouvernance et de transparence prévus pour garantir une utilisation rigoureuse des ressources allouées.

Un partenariat structurant pour la formation numérique

Le président du Conseil de régulation de l’ARCEP, Célestin Kadjidja, a pour sa part présenté cette convention comme un engagement stratégique en faveur de la jeunesse et de la souveraineté numérique du Gabon. Il a indiqué que l’accord vise à renforcer les compétences dans des domaines clés tels que la cybersécurité, le Big Data, l’intelligence artificielle et les technologies émergentes. L’objectif est également de rapprocher davantage le monde académique des besoins réels du secteur numérique et de favoriser l’émergence de solutions technologiques adaptées aux réalités nationales.

Au-delà de l’appui financier, la convention prévoit un accompagnement technique de l’ARCEP dans l’élaboration des programmes de formation, un accès privilégié aux données du secteur ainsi que la mise en place d’un comité de suivi mixte chargé d’évaluer régulièrement les résultats obtenus. Les deux institutions ont ainsi réaffirmé leur volonté commune de faire du numérique un levier de développement, d’innovation et d’insertion professionnelle, tout en consolidant les bases d’un écosystème numérique performant et durable au service du Gabon.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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